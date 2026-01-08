Час пристрасті та романтики: цим трьом знакам китайського гороскопу пощастить у коханні в 2026 році

Для деяких людей цей рік стане особливим в особистих стосунках

За китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня настане лише у лютому. Проте астрологи вже зробили прогнози, для кого цей рік буде вдалим та багатим, а для кого пройде у коханні та романтичних пригодах.

"Телеграф" розповідає про знаки східного гороскопу, для яких у 2026 році настане час романтики, пристрасті та любові до запаморочення.

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки китайського гороскопу — Коза, Тигр, Собака. Про це пише Parade Astrology.

Коза

У східному гороскопі Кінь та Коза – надійні союзники. Тому Червоний Вогняний Кінь як "господар року" всіляко сприятиме романтичній Козі. Для вас 2026 стане часом справжнього романтичного розквіту. У середині року на вас чекає доленосна зустріч, яка може перевернути життя з ніг на голову в хорошому сенсі. А якщо ви давно чекали на пропозицію чи планували поповнення в сім’ї — 2026 рік ідеальний для цих кроків.

Тварини китайський гороскоп. Фото: згенеровано ІІ

Тигр

Вогняна стихія цього року підживлюватиме природну харизму Тигра, перетворюючи його на об’єкт обожнювання. Ви станете буквально магнітом для цікавих людей, нових знайомств та романтичних пригод. Для одиноких представників знака 2026 рік стане часом бурхливих романів і яскравих насичених відносин. Ви відкриєте в собі здатність закохуватися з першого погляду, і є всі шанси, що швидкоплинні зв’язки приведуть зрештою до міцних стосунків. Для тих, хто в парі, настане період "другого медового місяця", тому живіть і насолоджуйтесь.

Собака

Для собак рік Вогняного Коня принесе стабільність та глибоке емоційне розуміння у стосунках. Є всі шанси зустріти людину, яка поділяє ваші погляди на життя та цінності. Можливо, цього року відносини у вас почнуться з міцної дружби. А для тих, хто вже має другу половинку, рік Коня стане сприятливим для заручин чи укладання шлюбу.

