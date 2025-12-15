Не має точної дати і святкується два тижні: коли Китайський Новий рік і чим він відрізняється від нашого

Існує багато відмінностей у традиціях та атмосфері

Зовсім скоро всі ми відзначатимемо Новий 2026 рік. У нас він має фіксовану дату та свої традиції — святкується у ніч із 31 грудня на 1 січня. За китайським гороскопом це буде рік Червоного Вогняного Коня. Однак у Китаї новий рік настає не 1 січня.

"Телеграф" розповідає про традиції та дати Китайського нового року, і чим він відрізняється від нашого українського (європейського).

Коли китайський Новий рік 2026?

Китайський Новий рік відзначається за місячно-сонячним календарем, тому не має фіксованої дати. Зазвичай його зустрічають кожного другого молодого місяця після зимового сонцестояння. У 2026 році це відбудеться у вівторок, 17 лютого, пише сайт Travel China Guide.

Фото: Getty Images

Символом 2026 року (4723 за китайським календарем) стане Червоний Вогняний Кінь. У Китаї святкування Нового року тривале – до 15 днів. Офіційні вихідні зазвичай тривають 7-9 днів. Завершується святкування Нового року Святом ліхтарів (2026 року це буде 3 березня).

Фото: Getty Images

Традиції та відмінності

У китайців багато традицій, пов’язаних із святкуванням Нового року. Одна з найважливіших — це возз’єднання сім’ї. На урочисту святкову вечерю збираються всі родичі, де б вони не були.

Фото: Getty Images

Перед святкуванням китайці ретельно прибирають свої будинки, щоб "вимести" стару енергію та невдачі, звільняючи місце для нових успіхів та досягнень.

Ще одна традиція передбачає новорічний декор у червоному кольорі. Вулиці, будинки, громадські місця прикрашають червоними ліхтариками, гірляндами, листівками із написами. Китайці дуже люблять різну піротехніку — хлопавки та феєрверки використовуються під час святкувань у величезних кількостях.

Фото: Getty Images

На святковому столі китайці точно мають цзяоцзи — це страва схожа на наші пельмені, яка символізує багатство. Також вони пожають рибу (юй) — це слово співзвучне зі словом "надлишок", таким чином вони бажають багатства та достатку.

Фото: Getty Images

