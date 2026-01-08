Гороскоп на 9 січня: Овнам не можна сидіти на місці, а Тельцям — поспішати з рішеннями

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 9 січня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 9 січня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знаку завтра відчують приплив енергії. Захочеться більше рухатися та змінювати обстановку. Це піде на користь настрою, якщо не перестаратися та вчасно відпочивати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У п’ятницю Тельці можуть розраховувати на спокій у фінансових питаннях, хоча можливі витрати на задоволення чи дорогу. З важливими рішеннями спішити не можна, краще все ретельно обміркувати.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюки цього дня будуть налаштовані на спілкування. З’явиться бажання ділитися думками та бути серед людей. Можливі зустрічі або невеликі подорожі, які зарядять позитивом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків завтра день пройде рівно, якщо не витрачати гроші на емоції. Різких кроків краще уникати. Намагайтеся поєднувати активність із турботою про себе.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Представники цього знака можуть вирушити в дорогу або зустрітися з цікавими людьми. День підходить для витрат на враження, але важливо пам’ятати про межі бюджету.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей знак захоче навести лад як у справах, так і планах та навколо себе. Можливі поїздки, які принесуть яскраві емоції. У стосунках знадобиться трохи більше терпіння.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Для Терезів 9 січня буде днем спілкування: багато дзвінків, повідомлень і може навіть зустрічей. Їх тягтиме туди, де можна поговорити та відчути підтримку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У Скорпіонів завтра буде багато енергії, і краще спрямувати її в рух. Інакше можлива дратівливість. У фінансах варто бути акуратнішими, особливо з незапланованими покупками.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям захочеться змінити обстановку та відчути свободу. При цьому важливо стежити за витратами, щоби не витратити зайвого. Вечір проведіть у домашній та затишній атмосфері.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Представникам цього знака варто приділити увагу особистому життю. Виявіть турботу справами, а не словами. Надмірна строгість може створити дистанцію, навіть без поганого наміру.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На цей знак найближчим часом чекає приємний фінансовий бонус, оскільки Водолії старанно працювали. День вдалий для зустрічей, але краще проводити час з тими, з ким поруч спокійно.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра фінансова ситуація у Риб залишиться стабільною, можливі витрати на дорогу чи приємні дрібниці. В особистому житті день підходить для душевного спілкування. Вибирайте те, що приносить спокій, і не піддавайтеся чужим емоціям.