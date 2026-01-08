Гороскоп на 9 января: Овнам нельзя сидеть на месте, а Тельцам — спешить с решениями

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 9 января

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 9 января, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака почувствуют завтра прилив энергии. Захочется больше двигаться и менять обстановку. Это пойдет на пользу настроению, если не переусердствовать и вовремя отдыхать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В пятницу Тельцы могут рассчитывать на спокойствие в финансовых вопросах, хотя возможны расходы на удовольствия или дорогу. С важными решениями спешить нельзя, лучше все тщательно обдумать.

Близнецы (21.05-21.06)

Близнецы в этот день будут настроены на общение. Появится желание делиться мыслями и быть среди людей. Возможны встречи или небольшие поездки, которые зарядят позитивом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков завтра день пройдет ровно, если не тратить деньги на эмоциях. Резких шагов лучше избегать. Старайтесь сочетать активность с заботой о себе.

Лев (23 июля — 23 августа)

Представители этого знака могут отправиться в дорогу или встретиться с интересными людьми. День подходит для трат на впечатления, но важно помнить о границах бюджета.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот знак захочет навести порядок, как в делах, так и планах или вокруг себя. Возможны поездки, которые принес яркие эмоции. В отношениях понадобится немного больше терпения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Для Весов 9 января будет днем общения: много звонков, сообщений и может даже встреч. Их будет тянуть туда, где можно поговорить и почувствовать поддержку.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов завтра будет много энергии, и лучше направить ее в движение. Иначе возможна раздражительность. В финансах стоит быть аккуратнее, особенно с незапланированными покупками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам захочется сменить обстановку и почувствовать свободу. При этом важно следить за расходами, чтобы не потратить лишнего. Вечер проведите в домашней и уютной атмосфере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Представителям этого знака стоит уделить внимание личной жизни. Проявите заботу делами, а не словами. Излишняя строгость может создать дистанцию, даже без плохого умысла.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этого знака в ближайшее время ожидает приятный финансовый бонус, поскольку Водолеи старательно трудились. День хорош для встреч, но лучше проводить время с теми, с кем рядом спокойно.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра финансовая ситуация у Рыб останется стабильной, возможны траты на дорогу или приятные мелочи. В личной жизни день подходит для душевного общения. Выбирайте то, что приносит спокойствие, и не поддавайтесь чужим эмоциям.