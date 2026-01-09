І диплом не потрібен: наскільки зарплата посудомийників перевищує вчительську

За три роки дохід працівника на кухні виріс на майже 100%

Середня зарплата посудомийників в Україні за останній рік виросла приблизно на п'яту частину, однак за три — майже вполовину. Така робота вже оплачується більше, ніж, наприклад, у вчителів.

За даними сервісу пошуку роботи Work.ua, на початок 2026 року середня зарплата посудомийника становить приблизно 16 500 гривень. Це на 22% більше, ніж у 2025 році, коли за цю працю в середньому платили близько 15 500 гривень.

Водночас якщо порівнювати зарплату за три роки, тоді різниця більш відчутна — на 94%. У січні 2023 року працівникам платили 8 500 гривень.

Зарплата посудомийниці в Україні в січні 2026, як змінилась за рік. Фото: Work.ua.

Зарплата посудомийниці в Україні в січні 2026, як змінилась за три роки. Фото: Work.ua.

Для порівняння, середня зарплата вчителів за рік зросла лише на 4% — з 12 000 до 12 500 гривень, а за три роки на 33% — з 9 400 до 12 500. Таким чином, між зарплатами різних професій вже видно значну різницю.

Заробітня плата вчителя в Україні в січня 2026, як змінилась за рік. Фото: Work.ua

Заробітня плата вчителя в Україні в січня 2026, як змінилась за три роки. Фото: Work.ua

Варто нагадати, що у 2026 році українських педагогів чекає істотне підвищення заробітної плати. З 1 січня оклади зросли на 30%, а з 1 вересня планується ще одне підвищення на 20%.

Міністерство фінансів повідомляє, що середня зарплата вчителя після обох підвищень сягне приблизно 30 тисяч гривень. При цьому навантаження педагогів залишиться незмінним, переведення на контрактну основу наразі не передбачене. МОН продовжує роботу над реформою надбавок, щоб система оплати була більш прозорою.

