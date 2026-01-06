Рус

Міняйте роботу: де платять найбільше і найменше у Харкові та області

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Скільки отримують робітники на Харківщині
Скільки отримують робітники на Харківщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Загалом середня заробітна плата виросла понад 22 500 гривень

Середня зарплата на Харківщині зросла. В одних сферах платять у кілька разів більше, ніж інші, і різниця між ними залишається помітною.

У листопаді 2025 року середня зарплата штатних працівників Харкова та області склала 22 551 гривню. Це трохи більше, ніж у жовтні – на 0,3%. Про це повідомили в Головному управлінні статистики Харківської області, передає "Status.Quo".

Від IT до освіти: скільки отримують різні професії у Харкові та области

Найбільше заробили:

  • співробітники IT та телекомунікацій – їхня середня зарплата досягала 70 682 грн;
  • працівники фінансової та страхової сфер – 44 092 грн;
  • працівники видобувної промисловості та розробки кар’єрів – 42 784 грн;
  • працівники державних установ та сфери оборони — 37 248 грн;
  • робітники будівництва – 32 595 грн.

Найнижчі зарплати були в освіті – 15 519 гривні, у сфері мистецтва, спорту та розваг – 14 830 гривні, і в адміністративному обслуговуванні – 14 690 гривень.

Як зросли заробітні плати у Харківській області і хто отримує найбільше
Гроші. Фото: Today.ua

Яка ситуація зі середньою зарплатою загалом по Україні

По всій Україні середня номінальна зарплата у листопаді склала 27 167 грн до вирахування податків, що на 0,9% більше, ніж у жовтні. Після сплати ПДФО та військового збору середній чистий дохід становив близько 20 919 грн.

Найвищі доходи отримували:

  • IT-спеціалісти та телекомунікаційники – 66 934 грн;
  • працівники авіаційного транспорту – 55 048 грн;
  • працівники фінансового та страхового сектору – 52 191 грн;

Водночас найменше платили в:

  • освіті – 16 622 грн;
  • сфері мистецтва та розваг – 15 399 грн;
  • культурних установах, зокрема музеях і бібліотеках – 15 090 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зросте зарплата вчителів в Україні у 2026 році. Збільшення очікується у два етапи.

Теги:
#Харків #Харківська область #Зарплати #Збільшення