Міняйте роботу: де платять найбільше і найменше у Харкові та області

Загалом середня заробітна плата виросла понад 22 500 гривень

Середня зарплата на Харківщині зросла. В одних сферах платять у кілька разів більше, ніж інші, і різниця між ними залишається помітною.

У листопаді 2025 року середня зарплата штатних працівників Харкова та області склала 22 551 гривню. Це трохи більше, ніж у жовтні – на 0,3%. Про це повідомили в Головному управлінні статистики Харківської області, передає "Status.Quo".

Від IT до освіти: скільки отримують різні професії у Харкові та области

Найбільше заробили:

співробітники IT та телекомунікацій – їхня середня зарплата досягала 70 682 грн;

працівники фінансової та страхової сфер – 44 092 грн;

працівники видобувної промисловості та розробки кар’єрів – 42 784 грн;

працівники державних установ та сфери оборони — 37 248 грн;

робітники будівництва – 32 595 грн.

Найнижчі зарплати були в освіті – 15 519 гривні, у сфері мистецтва, спорту та розваг – 14 830 гривні, і в адміністративному обслуговуванні – 14 690 гривень.

Яка ситуація зі середньою зарплатою загалом по Україні

По всій Україні середня номінальна зарплата у листопаді склала 27 167 грн до вирахування податків, що на 0,9% більше, ніж у жовтні. Після сплати ПДФО та військового збору середній чистий дохід становив близько 20 919 грн.

Найвищі доходи отримували:

IT-спеціалісти та телекомунікаційники – 66 934 грн;

працівники авіаційного транспорту – 55 048 грн;

працівники фінансового та страхового сектору – 52 191 грн;

Водночас найменше платили в:

освіті – 16 622 грн;

сфері мистецтва та розваг – 15 399 грн;

культурних установах, зокрема музеях і бібліотеках – 15 090 грн.

