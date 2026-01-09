И диплом не нужен: насколько зарплата посудомойщиков превышает учительскую

За три года доход работника на кухне вырос почти на 100%

Средняя зарплата посудомойщиков в Украине за последний год выросла примерно на пятую часть, однако за три года — почти вдвое. Такая работа уже оплачивается больше, чем, например, у учителей.

По данным сервиса поиска работы Work.ua, на начало 2026 года средняя зарплата посудомойщика составляет примерно 16 500 гривен. Это на 22% больше, чем в 2025 году, когда за этот труд в среднем платили около 15 500 гривен.

В то же время, если сравнивать зарплату за три года, то разница более ощутимая — на 94%. В январе 2023 года работникам платили 8 500 гривен.

Зарплата посудомойщика в Украине в январе 2026, как изменилась за год. Фото: Work.ua.

Зарплата посудомойщика в Украине в январе 2026, как изменилась за три года. Фото: Work.ua.

Для сравнения, средняя зарплата учителей за год выросла лишь на 4% — с 12 000 до 12 500 гривен, а за три года на 33% — с 9 400 до 12 500. Таким образом, между зарплатами разных профессий уже видна значительная разница.

Заработная плата учителя в Украине в январе 2026, как изменилась за год. Фото: Work.ua

Заработная плата учителя в Украине в январе 2026 , как изменилась за три года. Фото: Work.ua

Следует напомнить, что в 2026 году украинских педагогов ожидает существенное повышение заработной платы. С 1 января оклады выросли на 30%, а с 1 сентября планируется еще одно повышение на 20%.

Министерство финансов сообщает, что средняя зарплата учителя после обоих повышений достигнет примерно 30 тысяч гривен. При этом нагрузка педагогов останется неизменной, перевод на контрактную основу пока не предусмотрен. МОН продолжает работу над реформой надбавок, чтобы система оплаты была более прозрачной.

