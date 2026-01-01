Підвищення у два етапи: як зросте зарплата вчителів в Україні у 2026 році

Навантаження вчителів залишається незмінним

У 2026 році на українських педагогів очікує суттєве підвищення заробітної плати. З 1 січня оклади зросли на 30%, пізніше ще на 20%. Таким чином, середня зарплата вчителя сягне близько 30 тисяч гривень.

Що потрібно знати:

З січня почне працювати платформа "Вектор" — вчителі зможуть отримувати кошти на підвищення кваліфікації

Педагоги 7–9 класів, пілотних 10-х класів та адміністрації шкіл отримають по 1500 грн.

Вчителі, які пройшли сертифікацію у грудні 2025 року, почнуть отримувати 20% надбавки

Міністерство фінансів повідомляло, що підвищення зарплати відбудеться у два етапи:

з 1 січня 2026 року: оклади зростуть на 30%. Середня зарплата вчителя підніметься із 16,7 тис. грн. до 21,7 тис. грн .

. з 1 вересня заплановано ще одне підвищення — на 20%, що дозволить середній зарплаті досягти позначки 30 тис. грн.

При цьому навантаження вчителів залишається незмінним. Але переведення на контрактну основу поки що не передбачено. Крім того, МОН продовжує роботу над реформуванням структури надбавок для прозорішої системи оплати праці.

З січня 2026 року почне працювати платформа "Вектор", яка реалізує принцип "гроші ходять за учителем". Вже до кінця лютого педагоги 7–9 класів, пілотних 10-х класів та адміністрації шкіл отримають по 1500 грн. на індивідуальне підвищення кваліфікації. Ці кошти можна буде використати до листопада 2026 року.

Вчителі, які успішно пройшли сертифікацію у грудні 2025 року, почнуть отримувати 20% надбавки вже з 1 січня без додаткових бюрократичних процедур.

Також Кабінет Міністрів вирішив зараховувати роботу в українських суботніх та недільних школах за кордоном (визнаних МОН) у педагогічний стаж.

Нововведення торкнуться і тих вчителів, які через війну опинилися за межами України. Кабмін вирішив відносити стаж роботи в українських суботніх та недільних школах за кордоном (визнаних МОН) до загального педагогічного стажу.

Зміни з 1 вересня

З 1 вересня 2026 року система Нової української школи охопить усю базову освіту. Паралельно стартує експеримент із трирічною профільною старшою школою.

У 150 ліцеях по всій країні учні 10-х класів уперше почнуть навчатися за 12-річною програмою. Ключові особливості:

вибір профілю: 10-й клас стане адаптаційним, де учень зможе спробувати обраний напрямок (природний, IT, гуманітарний тощо) та змінити його за потреби.

свобода вибору предметів: близько 30% навчального плану учні формуватимуть самостійно.

нові курси: впровадження інтегрованих напрямів, що дозволить молоді набувати практичних навичок, актуальних для сучасного ринку праці.

