Найбільша цукерка вашого дитинства: якими були легендарні "Гулівери" і де їх можна знайти сьогодні

Коштувала вона зовсім не дешево, виглядала як з казки, а фантики від неї збирали, мов скарби

У кожного покоління – свій "великий" смак дитинства. Для когось це плитка, яку берегли "на свято", для когось – рідкісний імпортний батончик.

А для мільйонів дітей у СРСР такою мрією була всього одна гігантська цукерка з промовистим ім’ям – "Гулівер". "Телеграф" розповість про ці цукерки детальінше.

Отже, у 1935 році на радянських прилавках з'явилася цукерка "Гулівер" – справжнє кондитерське диво свого часу. Назва була обрана невипадково: цукерка виявилася приблизно в п'ять разів більшою за звичну "Ананасну". На фоні стандартних корпусних солодощів вона виглядала майже фантастично.

Для дітей тієї епохи "Гулівер" перетворився на символ недосяжної мрії. У часи, коли будь-яка шоколадна плитка вже вважалася подією, така гігантська вафельна цукерка ставала справжнім атрибутом свята. Її чекали до Нового року, отримували в рідкісних подарункових наборах і запам'ятовували на все життя.

"Гулівер" від львівської фабрики

Гулівер: що всередині

Секрет популярності "Гулівера" полягав не лише в розмірі. Рецептура цукерки включала шоколадну глазур, цукрову пудру, терте какао, хрумкі вафлі, обсмажені горіхи, какао-масло та ванілін. Для пересічного споживача це був справжній смаковий "люкс" – інгредієнти, які в побуті зустрічалися нечасто.

Цукерка "Гуліваер" всередині

Хрумкі вафлі всередині й щільний шоколадний шар зовні створювали відчуття "дорогого" десерту, який разюче відрізнявся від повсякденної карамелі.

Дефіцит і ціна мрії

За радянськими мірками "Гулівер" був не просто солодощами – це була дорога цукерка. Її продавали поштучно за 7,70 карбованців за кілограм, тоді як "Мишка косолапый" коштував 6,50 карбованців, а "Каракум" – 5,60 карбованців. Для багатьох сімей це означала, що "Гулівер" – не "буденна" цукерка, а нагорода або святкове диво.

"Гуліваер" м. Миколаїв

"Гулівер" м. Чортків

Окрему магію створювали обгортки. "Гулівера" випускали на різних фабриках, тому фантики відрізнялися дизайном: десь це були сцени боротьби велетня з ворогами, десь – його подорожі до країни ліліпутів. Діти збирали ці фантики, обмінювалися ними, влаштовували негласні змагання. Так книжковий герой отримав "друге життя" у кондитерському світі.

"Гулівер", м. Житомир

"Гулівер" від одеської фабрики

Український "Гулівер"

На початку 1990-х у вже незалежній Україні з'являється новий "Гулівер" – від кондитерської компанії АВК. Підприємство, засноване у 1991 році в Донецьку, швидко переходить від постачання сировини до створення власних солодощів, а "Гулівер" стає однією з візитних карток бренду.

"Гулівер" від компанії "АВК"

Новий "Гулівер" – це теж велика вафельна шоколадна цукерка, але вже з іншим контекстом. Якщо радянський "Гулівер" був символом дефіциту, то український від АВК входить у масовий обіг.

Сьогоднішні "Гулівери" – це глазуровані вафельні цукерки з насиченою шоколадно-горіховою начинкою. Одна цукерка часто сприймається як повноцінний десерт до чаю чи кави.

Український "Гулівер" від АВК та інших виробників – це вже масовий, але все одно емоційно "великий" смак дитинства для тих, хто дорослішав у 1990-х і 2000-х. У цьому й сила цієї цукерки: змінюються країни, економічні реалії, бренди й технології, але історія залишається дивовижно впізнаваною для різних поколінь.

