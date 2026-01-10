Самая большая конфета вашего детства: какими были легендарные "Гуливеры" и где их можно найти сегодня

Стоила она совсем не дешево, выглядела как из сказки, а фантики от нее собирали, как сокровища.

У каждого поколения – свой "большой" вкус детства. Для кого-то это плитка, которую хранили "на праздник", для кого-то – редкий импортный батончик.

А для миллионов детей в СССР такой мечтой была всего одна гигантская конфета с красноречивым именем – "Гулливер". "Телеграф" расскажет об этих конфетах подробнее другое.

Итак, в 1935 году на советских прилавках появилась конфета "Гулливер" – настоящее кондитерское чудо своего времени. Название было выбрано неслучайно: конфета оказалась примерно в пять раз больше привычной "Ананасной". На фоне стандартных корпусных сладостей она выглядела почти фантастически.

Для детей той эпохи "Гулливер" превратился в символ недостижимой мечты. В те времена, когда любая шоколадная плитка уже считалась событием, такая гигантская вафельная конфета становилась настоящим атрибутом праздника. Её ждали к Новому году, получали в редких подарочных наборах и запоминали на всю жизнь.

"Гулливер" от львовской фабрики

Гулливер: что внутри

Секрет популярности "Гулливера" заключался не только в размере. Рецептура конфеты включала шоколадную глазурь, сахарную пудру, тёртое какао, хрустящие вафли, обжаренные орехи, какао-масло и ванилин. Для рядового потребителя это был настоящий вкусовой "люкс" — ингредиенты, которые в быту встречались нечасто.

Конфета "Гуливаэр" внутри

Хрустящие вафли внутри и плотный шоколадный слой снаружи создавали ощущение "дорогого" десерта, который резко отличался от повседневной карамели.

Дефицит и цена мечты

По советским меркам "Гулливер" был не просто сладостями – это была дорогая конфета. Ее покупали поштучно за 7,70 рублей за килограмм, в то время как "Мишка косолапый" стоил 6,50 рублей, а "Каракум" – 5,60 рублей. Для многих семей это означало, что "Гулливер" – не "обычная" конфета, а награда или праздничное чудо.

"Гуливаер" г. Николаев

"Гулливер" г. Чортков

Отдельную магию создавали обертки. "Гулливера" выпускали на разных фабриках, поэтому фантики отличались дизайном: где-то это были сцены борьбы великана с препятствиями, где-то – его путешествия в страну лилипутов. Дети собирали эти фантики, обменивались ими, устраивали негласные состязания. Так книжный герой получил "вторую жизнь" в кондитерском мире.

"Гулливер", г. Житомир

"Гулливер" от одесской фабрики

Украинский "Гулливер"

В начале 1990-х в уже независимой Украине появляется новый "Гулливер" – от кондитерской компании АВК. Предприятие, основанное в 1991 году в Донецке, быстро переходит от поставок сырья к созданию собственных сладостей, а "Гулливер" становится одной из визитных карточек бренда.

"Гулливер" от компании "АВК"

Новый "Гулливер" – это тоже большая вафельная шоколадная конфета, но уже с другим контекстом. Если советский "Гулливер" был символом дефицита, то украинский от АВК входит в массовое производство.

Сегодняшние "Гуливеры" – это глазированные вафельные конфеты с насыщенной шоколадно-ореховой начинкой. Одна конфета часто воспринимается как полноценный десерт к чаю или кофе.

Украинский "Гулливер" от АВК и других производителей – это уже массовый, но все равно эмоционально "большой" вкус детства для тех, кто взрослел в 1990-х и 2000-х. В этом и сила этой конфеты: меняются страны, экономические реалии, бренды и технологии, но история остается удивительно узнаваемой для разных поколений.

