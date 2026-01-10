Гороскоп на 11 січня: Тельцям не варто обговорювати фінанси, а Ракам — піддаватися ревнощам

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 11 січня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 11 січня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представникам цього знака може здаватися, що за ними пильно стежать. Слова та вчинки можуть сприйматися неправильно. Овнам потрібно бути обережнішими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У неділю Тельцям краще не обговорювати з іншими фінансові питання. У особистих стосунках можливі сварки через ревнощі та нерозуміння.

Близнюки (21.05-21.06)

Слова Близнюків можуть бути неправильно зрозумілі. Завтра важливо менше говорити та більше слухати. Поспішних висновків не робіть.

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків цього дня емоції будуть нестабільні. Можливі ревнощі або приховані претензії, які варто відверто обговорити з партнером. Бережіть свої почуття та контролюйте їх.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам слід пам’ятати, що увага інших може бути не завжди доброзичливою. В особистому житті можливі конфлікти через бажання домінувати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Завтра Дівам слід бути акуратнішими з грошима та новими зобов’язаннями. У особистих стосунках краще уникати суперечок та з’ясування, хто більше правий, а хто менше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам потрібно зберігати спокій, тому що емоційний стан в неділю буде нестабільним. Не беріть на себе роль посередника в чужих конфліктах.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра хтось може спробувати вивести Скорпіонів на різку реакцію, але не можна піддаватися провокаціям. Фінансові питання потребують обережності, не робіть імпульсних покупок.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цей день не підходить для гучних заяв та активного спілкування. Іноді мовчання та обережність приносять більше користі, ніж щирість. Контролюйте емоції.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У стосунках у Козерогів можливий холодок через недовіру. Але суперечки та доказ правоти лише посилюватимуть ситуацію. Постарайтеся провести вечір у спокійній атмосфері.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нестандартні та творчі ідеї Водоліїв можуть викликати заздрість в інших. Бережіть свої здобутки й не намагайтеся доводити їх тим, хто не готовий слухати.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Фінансово день стабільний, але не варто піддаватися імпульсивним проявам. У стосунках краще уникати відвертих розмов. Рибам слід довіряти інтуїції.