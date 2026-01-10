Гороскоп на 11 января: Тельцам не стоит обсуждать финансы, а Ракам — поддаваться ревности

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 11 января

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 11 января, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представителям этого знака может казаться, что за ними пристально следят. Слова и поступки могут восприниматься неправильно. Овнам нужно быть осторожнее.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В воскресенье Тельцам лучше не обсуждать с другими финансовые вопросы. В личных отношениях возможны ссоры из-за ревности и непонимания.

Близнецы (21.05-21.06)

Слова Близнецов могут быть неправильно поняты. Завтра важно меньше говорить и больше слушать. Поспешных выводов не делайте.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков в этот день эмоции будут нестабильны. Возможна ревность или скрытые претензии, которые стоит откровенно обсудить с партнером. Берегите свои чувства и контролируйте их.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам следует помнить, что внимание окружающих может быть не всегда доброжелательным. В личной жизни возможны конфликты из-за желания доминировать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра Девам следует быть аккуратнее с деньгами и новыми обязательствами. В личных отношениях лучше избегать споров и выяснения, кто больше прав, а кто меньше.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам нужно сохранять спокойствие, потому что эмоциональный фон в воскресенье будет нестабильным. Не берите на себя роль посредника в чужих конфликтах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра кто-то может попытаться вывести Скорпионов на резкую реакцию, но нельзя поддаваться провокациям. Финансовые вопросы требуют осторожности, не делайте импульсивных покупок.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день не подходит для громких заявлений и активного общения. Иногда молчание и осторожность приносят больше пользы, чем искренность. Контролируйте эмоции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В отношениях у Козерогов возможен холодок из-за недоверия. Но споры и доказательство правоты лишь будут усугублять ситуацию. Постарайтесь вечер провести в спокойной атмосфере.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Нестандартные и творческие идеи Водолеев могут вызвать зависть у других. Берегите свои достижения и не пытайтесь доказывать их тем, кто не готов слушать.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Финансово день стабильный, если не поддаваться импульсивным проявлениям. В отношениях лучше избегать откровенных разговоров. Рыбам следует доверять интуиции.