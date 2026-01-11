Харків замерзне до -16 °C: коли на найближчому тижні чекати пік холодів

Зима знову набирає обертів — "мінус" триматиметься всю середину січня

До Харкова наближаються сильні морози. "Мінусова" температура буде стабільною, іноді відчутно коливатиметься. Цими днями навіть вдень буде не тепліше -8 °C.

Холод триматиметься протягом усього тижня. "Телеграф" написав, коли чекати найсильніших морозів, за даними "Sinoptik".

Харків'янам слід готуватись до холодних ночей та морозних ранків: прогноз погоди

Понеділок та вівторок, 12–13 січня, принесуть перші суттєві морози на цьому тижні. Вночі температура опуститься до -15 °C, вдень повітря прогріється лише до -8…-10 °C. Небо буде хмарним, опадів не передбачається.

Середа та четвер, 14–15 січня, стануть найхолоднішими днями. Вночі мороз досягне -16 °C, вдень буде близько -9 °C. Прогнозується хмарна погода з короткими проясненнями, але тепла не очікується.

Погода у Харкові на 12-18 січня. Фото: скрін з Sinoptik

У п’ятницю-неділю, 16–18 січня, температура трохи підвищиться, але залишатиметься морозною. Вночі -12…-11 °C, вдень -8…-9 °C. Погода буде переважно хмарною, відлиг не передбачається.

