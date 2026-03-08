Бунт, помилка чи PR-хід? Що говорять про дивне відео Путіна на 8 Березня

Є одразу декілька цікавих версій

У соціальних мережах активно обговорюють дивне відео вітання з 8 Березня від російського голови Володимира Путіна. З ролика не вирізали невдалі дублі, де він кашляє, видає дивні звуки та запинається. Саме у такому форматі відео опублікував Кремль, але незабаром замінив на виправлене.

Що потрібно знати:

Відео швидко замінили на відредаговану версію без зайвих кадрів, але в мережі його вже встигли поширити

Дехто припускає, що публікація могла бути не випадковою, а навмисно

Є різні версії події — бунт, помилка монтажерів, навмисний PR-хід для створення "людського" образу лідера

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав думки про те, чи була публікація цього незвичайного відео наміром чи це випадковість, яку допустили в Кремлі.

Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі не виключає, що відео справді могли опублікувати спеціально.

"Ось так робиш із себе молодого і міцного лідера, а потім хтось зливає одне відео, і весь цей образ розвалюється, і перед усіма постає хворий трухлявий дід. Складається враження, що злили спеціально, тому що хворий маразматик усіх дістав", — пише він.

Тим часом, російський пропагандист Лев Вершинін також прокоментував ситуацію. Він заявляє, що випадковості бути не могло, оскільки ролик перевіряють ще раз перед публікацією. Виходячи з цього, Вершинін не виключає навмисний бунт.

"Хто хоч трохи розуміє кулуарну кухню, підтвердить: такого не могло бути. Не могли не перевірити перед тим, як викладати. Просто не могли. У системному розумінні це бунт, а якщо згадати недавній викид про падіння рівня довіри, так складно не прийти до думки, що бунт хоч і нещадний, але осмислений", — сказано в повідомленні.

Пост Лева Вершиніна в Telegram

Відреагував на дивну ситуацію з роликом український волонтер та активіст Сергій Стерненко. У своєму Telegram-каналі він також звертає увагу на заяви пропагандиста Вершиніна.

Колишній радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі теж дотримується думки, що ролик був злитий не помилково чи випадково.

"Кремль випадково злив у мережу невдалий варіант привітання Путіна до 8 березня. А може, й не випадково — здається, комусь набрид бункерний доходяга, що вдає із себе вічно молодого мачо", — пише він.

Думка ШІ

"Телеграф" поцікавився у штучного інтелекту, що сталося, на його думку, — безглузда помилка і випадковість, бунт проти Путіна або відео було опубліковано спеціально.

Найбільш вірогідним варіантом Gemini вважає "людяність". Тобто сучасні політтехнологи застосовують метод "додавання людської особи" для жорстких лідерів. Таким чином, навіть невелика помилка, запинка, кашель у кадрі можуть залишати свідомо, щоб створити ілюзію щирості та "справжності" в очах електорату.

Версію про помилку та випадкову публікацію із зайвими кадрами ШІ вважає також можливою — "іноді втома, поспіх або просто недбалість монтажерів призводять до технічних помилок".

А ось варіант із бунтом проти Путіна Gemini вважає малоймовірним, адже буквально кожен крок контролюється кураторами і такий внутрішній саботаж просто був би практично неможливим.

Таким чином, виходить, що це або прорахунок відповідальних осіб, або свідомий, щоб показати лідера "живим".

Думка ШІ Gemini про відео з Путіним

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на свіжих фото Путіна помітили цікаву деталь.