Харьков замерзнет до -16 °C: когда на ближайшей неделе ждать пик холодов

Зима снова набирает обороты — "минус" будет держаться всю середину января

К Харькову приближаются сильные морозы. "Минусовая" температура будет стабильной, иногда будет ощутимо колебаться. В эти дни даже днем будет не теплее -8 °C.

Холод будет держаться всю неделю. "Телеграф" написал, когда ждать сильнейших морозов, по данным "Sinoptik".

Харьковчанам следует готовиться к холодным ночам и морозным утрам: прогноз погоды

Понедельник и вторник, 12-13 января, принесут первые существенные морозы на этой неделе. Ночью температура опустится до -15 °C, днем воздух прогреется только до -8…-10 °C. Небо будет облачным, осадков не ожидается.

Среда и четверг, 14–15 января, станут самыми холодными днями. Ночью мороз достигнет -16 °C, днем будет около -9 °C. Прогнозируется облачная погода с краткими прояснениями, но тепла не ожидается.

Погода в Харькове на 12-18 января. Фото: скрин из Sinoptik

В пятницу-воскресенье, 16–18 января, температура немного повысится, но будет оставаться морозной. Ночью -12…-11°C, днем -8…-9°C. Погода будет преимущественно облачной, оттепелей не предвидеться.

