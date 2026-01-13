Рус

Готуватися до "чорної смуги"? Що означає білий сніг уві сні

Марина Бондаренко
Сон про сніг
Сон про сніг. Фото Колаж "Телеграфу"

Іноді сніг у сновидіннях може означати неспокійне життя

Сніг уві сні часто має конкретне значення і може сигналізувати про майбутні події або зміни в житті. Його трактування залежить від того, який сніг бачить людина і що вона з ним робила.

Наприклад, важливу роль відіграють чистота снігу, його кількість, сезон і дії людини уві сні. "Телеграф" написав, що можуть означати різні сюжети зі снігом для чоловіків і жінок.

До чого сниться сніг

Сніг уві сні часто символізує зміни або новий початок у житті. Він може показувати очищення думок, відновлення стосунків або внутрішній спокій. Стан снігу — чистий чи брудний, пухкий чи той, що тане — впливає на точне тлумачення.

Білий сніг також зазвичай асоціюють із гармонією, а брудний або талий — із труднощами, розчаруванням або стресом.

Якщо сніг побачила жінка

Якщо жінці сниться, що вона котиться на санях по снігу, це означає, що їй доведеться докладати зусиль у стосунках. Грати в сніжки віщує сварки з родичами. Загубитися в снігах — ознака "чорної смуги" в житті.

Дівчині сніг може передвіщати розлуку з коханим або обман з боку партнера. Сніг влітку символізує неспокійне життя та зміни, а восени на деревах — спокій і добробут у стосунках. Сніг весною попереджає про труднощі в стосунках.

Якщо сніг сниться чоловіку

Для чоловіків сніг часто відображає невдоволення в особистому житті. Одруженим сниться — відчуження з дружиною. Молодому чоловікові зимові сни можуть попереджати про необхідність обдумати перед вступом у шлюб. Снігопад символізує енергетичну активність, але й незадоволеність у стосунках.

До чого сниться сніг
Сніг на вулиці. Фото: згенеровано "Телеграфом"

Значення снігу за класичними сонниками

  1. Сонник Ванги: сніг символізує початок нового життя. Якщо переступати з ноги на ногу на снігу — настав час змін. Брудний сніг віщує зраду, а білий — успіх і везіння;
  2. Сонник Міллера: сніг означає внутрішню чистоту та можливі зміни. Брудний або сніг, що тане — розчарування, а сніг, що йде, — радість після страху. Великі сніжинки та сонячний сніговий пейзаж — символ успіху та добробуту;
  3. Сонник Фрейда: снігопад — мрія про дитину, тобто ознака можливості реалізувати це бажання;
  4. Сонник Лоффа: літній сніг передбачає важку роботу, але приємні зміни, якщо снігу багато;
  5. Сонник Нострадамуса: сніг символізує складнощі та охолодження стосунків. Долати замети — підготовка до перешкод у житті. Ліпити сніговика — варто контролювати свої емоції;
  6. Езотеричний сонник: білий сніг — хвороба. Сірий або брудний сніг — одужання від незначних недуг. Снігопад — печаль або хвилювання за близьких.
До чого сниться сніг
Вулицю замело снігом. Фото: ТСН

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до чого сниться сон про вагітність. Є різні теорії, чого очікувати після нього.

