Кіт "захопив" одяг господаря і спить на ньому: що може означати його поведінка

У кішки є свій підхід до сну

Багато власників помічають: варто лише залишити одяг на стільці — і кіт одразу вмощується на ньому спати. На перший погляд, це здається звичайною звичкою і на це є декілька причин.

У цьому матеріалі "Телеграф", посилаючись на інформацію з відкритих джерел, розповідає, чому домашні улюбленці обирають спати на вашій одежі, а не, наприклад, на спеціально купленому ліжечку.

М’який светр став улюбленим місцем для сну

Коти часто влаштовуються спати на нашому одязі, взутті чи пледах не випадково. Для них це — не просто речі, а джерело близькості з власником, як написали під одним з відео грумінгового салону у Львові. Ваш запах діє на кота як м’яка та заспокійлива ковдра, що створює відчуття безпеки.

Нюх у котів неймовірно чутливий: вони мають набагато більше рецепторів, ніж люди, тому легко відрізняють саме ваш запах серед багатьох інших. Для них він пов’язаний із турботою та стабільністю.

Крім того, коли кіт лягає на ваші речі, він залишає на них власні феромони. Так тварина мітить територію й водночас заспокоюється, адже знайомі запахи допомагають почуватися впевненіше.

Тож якщо ваш улюбленець знову вклався на вашу кофту чи джинси — це знак того, що він довіряє вам і хоче бути поруч.

Котик солодко дрімає на речах господаря

Крім того, така поведінка пухнастика також може бути пов'язана зі дослідженням запахів, які ви "принесли" з вулиці, повідомили у "Ukr.Media". Оскільки їхній нюх дуже чутливий, кіт може вивчати запахи на вашому одязі: де ви були, з ким контактували, чи поруч були інші тварини. Для котів, які не виходять на вулицю, такі запахи — це спосіб дізнатися більше про зовнішній світ.

