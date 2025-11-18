Мем про сон насмішив українців: "Навіть це правильно робити не вміємо"

Зараз українці мріють просто виспатися

Виявляється, спати теж треба вміти. Картинка про те, в якій позі це робити правильно, насмішила українців.

Telegram-канал опублікував зображення з правильним та неправильним положенням тіла під час сну. Виявляється, що спати треба, підклавши під себе невелику подушку. В різних позах подушка має бути в різних місцях.

Завжди був впевнений, що хоча би спати я вмію. Виявляється, що навіть це я роблю невірно, — йдеться у підписі

Чому треба підкладати подушку під тіло під час сну

Підкладання подушки під тіло під час сну допомагає підтримати природне положення хребта і зменшити напругу в м’язах. Підтримка природних вигинів тіла робить позу здоровішою.

На жаль, як вказали у коментарях, через регулярні нічні обстріли України Росією, сон став розкішшю для українців. Про правильне положення тіла думати не доводиться. Інші коментатори ставлять питання, як перевертатися під час сну з подушкою, адже її постійно доведеться перекладати. Ось деякі з коментарів:

Зараз настали такі часи, що хочеться просто виспатись

А як ворочатись вночі? Постійно прокидатись та перекладати ту подушку?

Раніше "Телеграф" розповідав, що після одного з нічних обстрілів президент України Володимир Зеленський повеселив українців жартом про сон. Також в мережі гуляють меми, що під час нічних атак "спати хочеться більше, ніж жити".