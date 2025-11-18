Рус

Мем про сон насмішив українців: "Навіть це правильно робити не вміємо"

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дівчина на ліжку
Дівчина на ліжку. Фото Колаж "Телеграф"

Зараз українці мріють просто виспатися

Виявляється, спати теж треба вміти. Картинка про те, в якій позі це робити правильно, насмішила українців.

Telegram-канал опублікував зображення з правильним та неправильним положенням тіла під час сну. Виявляється, що спати треба, підклавши під себе невелику подушку. В різних позах подушка має бути в різних місцях.

Завжди був впевнений, що хоча би спати я вмію. Виявляється, що навіть це я роблю невірно, — йдеться у підписі

Чому треба підкладати подушку під тіло під час сну

Підкладання подушки під тіло під час сну допомагає підтримати природне положення хребта і зменшити напругу в м’язах. Підтримка природних вигинів тіла робить позу здоровішою.

Зараз українці мріють просто виспатися

На жаль, як вказали у коментарях, через регулярні нічні обстріли України Росією, сон став розкішшю для українців. Про правильне положення тіла думати не доводиться. Інші коментатори ставлять питання, як перевертатися під час сну з подушкою, адже її постійно доведеться перекладати. Ось деякі з коментарів:

  • Зараз настали такі часи, що хочеться просто виспатись
  • А як ворочатись вночі? Постійно прокидатись та перекладати ту подушку?

Раніше "Телеграф" розповідав, що після одного з нічних обстрілів президент України Володимир Зеленський повеселив українців жартом про сон. Також в мережі гуляють меми, що під час нічних атак "спати хочеться більше, ніж жити".

Теги:
#Сон #Гумор #Меми