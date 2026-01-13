Потрібно міняти чи є вихід? Чи дійсна трудова книжка з російською мовою

В українських трудових не можна писати в розділі "Сведения о работе"

Трудові книжки в Україні мають україномовні та російськомовні сторінки з розділами. Якщо закінчилось місце в розділі "Відомості про роботу", то чи можна робити наступні записи в "Сведения о работе".

Що робити власнику документа у такому випадку, пояснили в "Кadroland". Туди надійшов запит стосовно цього питання і спеціалісти дали відповідь.

Чи дозволено записувати дані в російськомовному розділі

У випадку закінчення сторінок трудової книжки розділу "Відомості про роботу", то наступні записи роблять лише через вкладиш, який додається до книжки та вшивається у неї, а не у "Сведения о работе".

Вкладиш оформлюють так само, як основну трудову книжку: на титульній сторінці вказують прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та дату заповнення. Працівник підписує вкладиш, а відповідальна особа ставить свій підпис і печатку організації. На титульній сторінці книжки проставляють штамп "Видано вкладиш" із серією та номером.

Законодавство не дозволяє робити ручний запис "Виданий вкладиш" замість офіційного оформлення. Всі записи про роботу повинні вестися українською мовою або через вкладиш.

