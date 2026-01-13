Нужно менять или есть выход? Действительна ли трудовая книжка с русским языком

В украинских трудовых нельзя писать в разделе "Сведения о работе"

Трудовые книжки в Украине имеют украиноязычные и русскоязычные страницы с разделами. Если закончилось место в разделе "Сведения о работе" (ред. в укр. вар. "Відомості про роботу"), то можно ли делать следующие записи в "Сведения о работе".

Что делать владельцу документа в таком случае, объяснили в Кадроланде. Туда поступил запрос по этому вопросу, и специалисты ответили.

Разрешено ли записывать данные в русскоязычном разделе

В случае окончания страниц трудовой книжки раздела "Відомості про роботу", то последующие записи делают только через вкладыш, который прилагается к книжке и вшивается в нее, а не в "Сведения о работе".

Вкладыш оформляют так же, как основную трудовую книжку: на титульном листе указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения и дату заполнения. Работник подписывает вкладыш, а ответственное лицо ставит свою подпись и печать организации. На титульной странице книжки проставляют штамп "Выдан вкладыш" с серией и номером.

Законодательство не позволяет делать ручную запись "Выдан вкладыш" вместо официального оформления. Все записи о работе должны вестись на украинском языке или через вкладыш.

