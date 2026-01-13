"Резерв+" надсилає сповіщення про повістку: чи вважається це реальним врученням

Адвокат чітко відповіла на це запитання

В Україні з’явилася нова функція в застосунку "Резерв+", яка дозволяє військовозобов’язаним отримувати сповіщення про направлені їм повістки.

Проте не всі розуміють, чи таке повідомлення можна вважати справжньою повісткою і чи тягне воно за собою юридичні наслідки. Адвокат і керівник адвокатського бюро Яна Клименко роз’яснила це для "Телеграфу".

Нововведення Міноборони: електронні сповіщення замінюють реальну повістку?

З 6 січня 2026 року в застосунку "Резерв+" з’явилася нова опція – сповіщення про направлення повісток від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вона дозволяє військовозобов’язаним і резервістам своєчасно дізнаватися про факт надсилання повістки, дату і час, коли потрібно з’явитися до ТЦК та СП, а також підготуватися до отримання рекомендованого листа від Укрпошти. Опція за замовчуванням не активна, її можна увімкнути або вимкнути у налаштуваннях – користування нею добровільне.

Важливо зазначити, що сповіщення в "Резерв+" не є повісткою. Воно носить лише інформаційний характер і не може вважатися фактом вручення. Отримання або перегляд повідомлення не дає підстав для притягнення до відповідальності за неявку на виклик.

Фактичне вручення повістки регулюється Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістка вважається врученою, якщо її отримано особисто тією особою, якій вона адресована, що підтверджується підписом, або якщо вона надіслана поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, і отримана адресатом з відповідною відміткою Укрпошти.

Якщо резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані, повістка надсилається на адресу, вказану під час уточнення. Якщо адреса не була уточнена, повістка надсилається на зареєстровану адресу проживання. Повістка може бути надіслана лише після закінчення 60 днів, відведених законом на уточнення даних.

Р,езерв+. Фото: ТСН

Підтвердження вручення включає: особистий підпис отримувача, відеозапис вручення, ознайомлення з документом або відеозапис відмови від отримання. У разі надсилання поштою датою вручення вважається день отримання листа або день проставлення відмітки про відмову чи відсутність адресата.

За правилами поштового зв’язку рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" вручаються особисто. Якщо адресата немає вдома, пошта залишає повідомлення у скриньці або інформує телефоном. Якщо протягом трьох робочих днів адресат не з’являється, лист повертається відправнику з відміткою "адресат відсутній". Таким чином, повістка вважається врученою навіть у разі відмови отримати її або відсутності за адресою, якщо це зафіксовано працівником пошти.

Отже, отримання сповіщення в "Резерв+" є лише інформаційним і не несе юридичних наслідків. Це перший крок Міноборони до впровадження електронних повісток та надсилання їх через електронний кабінет військовозобов’язаних та резервістів.

