"Резерв+" отправляет уведомление о повестке: считается ли это реальной вручением

Адвокат четко ответил на этот вопрос

В Украине появилась новая функция в приложении "Резерв+", которая позволяет военнообязанным получать уведомления о направленных им повестках.

Однако не все понимают, можно ли такое уведомление считать настоящей повесткой и влечет ли оно за собой юридические последствия. Адвокат и руководитель адвокатского бюро Яна Клименко разъяснила это для "Телеграфа".

Минобороны: электронные оповещения заменяют реальную повестку?

С 6 января 2026 года в приложении "Резерв+" появилась новая опция – уведомление о направлении повесток от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Она позволяет военнообязанным и резервистам своевременно узнавать о факте отправки повестки, дате и времени, когда нужно явиться в ТЦК и СП, а также подготовиться к получению заказного письма от Укрпочты. Опция по умолчанию неактивна, ее можно включить или выключить в настройках – пользование ею добровольное.

Важно отметить, что уведомление в "Резерве+" не является повесткой. Оно носит лишь информационный характер и не может считаться фактом вручения. Получение или просмотр уведомления не дает оснований для привлечения к ответственности за неявку по вызову.

Фактическое вручение повестки регулируется Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Повестка считается врученной, если она получена лично тем лицом, которому она адресована, что подтверждается подписью, или если она отправлена по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, и получена адресатом с соответствующей отметкой Укрпочты.

Если резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные, повестка отправляется по адресу, указанному при уточнении. Если адрес не был уточнен, повестка отправляется по зарегистрированному адресу проживания. Повестка может быть отправлена только по истечении 60 дней, отведенных законом на уточнение данных.

Р,эзерв+. Фото: ТСН

Подтверждение вручения включает: личная подпись получателя, видеозапись вручения, ознакомление с документом или видеозапись отказа от получения. В случае отправки по почте датой вручения считается день получения письма или день проставления отметки об отказе или отсутствии адресата.

По правилам почтовой связи заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" вручаются лично. Если адресата нет дома, почта оставляет уведомление в почтовом ящике или информирует по телефону. Если в течение трех рабочих дней адресат не появляется, письмо возвращается отправителю с отметкой "адресат отсутствует". Таким образом, повестка считается врученной даже в случае отказа получить ее или отсутствия по адресу, если это зафиксировано работником почты.

Таким образом, получение уведомления в "Резерв+" является лишь информационным и не несет юридических последствий. Это первый шаг Минобороны к внедрению электронных повесток и отправке их через электронный кабинет военнообязанных и резервистов.

