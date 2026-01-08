ТЦК пропадуть з вулиць? Як змінюється мобілізація і чого чекати

Контроль стає більш щільним

На українських вулицях співробітників ТЦК ставатиме дедалі менше. Мобілізація все глибше йтиме в "цифру".

Про це пише видання "Час дій". Як зазначають журналісти, зміна формату не означає скасування мобілізації або її послаблення. Навпаки, контроль стає щільнішим, але менш помітним візуально. А натомість, щоб витрачати ресурс на патрулювання, працівники центрів комплектування зосереджуються на аналітичній роботі з реєстрами.

Як працюватиме "безконтактна мобілізація":

Цифрове оповіщення. Система дозволяє ідентифікувати тих, хто не оновив ці дані або ігнорує виклик.

Автоматичні санкції. Якщо людина порушує правила військового обліку, механізм притягнення до відповідальності (штрафи, обмеження у праві керування тощо) може бути запущений дистанційно.

Тобто для того, щоб отримати штраф чи вимогу з’явитися до ТЦК, людині не обов’язково зустрічати військовослужбовців на вулиці.

"Відхід від практики "бусифікації" (силового затримання на вулицях) має знизити соціальну напругу. Відео з конфліктами між цивільними та військовими дискредитують процес мобілізації. Цифровізація переводить ці відносини у суто правову площину: є обов'язок, є електронний контроль його виконання, є автоматична відповідальність за порушення", — йдеться у матеріалі.

