Харків ще більше завалить снігом: коли чекати на прихід зимової казки

Температури падають через надходження повітряних мас із півночі

Найближчим часом Харків накриють снігопади. Така "зимова казка" триватиме кілька днів.

Що потрібно знати:

У Харкові очікується сильний сніг

Опади трохи затримаються

Сильного похолодання у цей період не буде

Про це повідомляють прогнози погоди.

Так, згідно з даними фахівців із meteo.ua, з 15 січня до Харкова повернеться сніг. При цьому він, ймовірно, триватиме майже тиждень — з 15 по 18 січня. Температура повітря в цей період часу коливатиметься в районі -2-13 градусів.

Погода в Харкові

Схожої думки дотримуються і синоптики сервісу meteofor. На їхню думку, з 15 по 17 січня очікується сніг. 16 чисів він буде сильним. Температура повітря — ~-7-12 градусів.

Погода в Харкові

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на морози в Одесі.