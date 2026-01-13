Харків ще більше завалить снігом: коли чекати на прихід зимової казки
Температури падають через надходження повітряних мас із півночі
Найближчим часом Харків накриють снігопади. Така "зимова казка" триватиме кілька днів.
Що потрібно знати:
- У Харкові очікується сильний сніг
- Опади трохи затримаються
- Сильного похолодання у цей період не буде
Про це повідомляють прогнози погоди.
Так, згідно з даними фахівців із meteo.ua, з 15 січня до Харкова повернеться сніг. При цьому він, ймовірно, триватиме майже тиждень — з 15 по 18 січня. Температура повітря в цей період часу коливатиметься в районі -2-13 градусів.
Схожої думки дотримуються і синоптики сервісу meteofor. На їхню думку, з 15 по 17 січня очікується сніг. 16 чисів він буде сильним. Температура повітря — ~-7-12 градусів.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
