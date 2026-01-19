Школярів не залишать без відпочинку, але… Коли в Україні будуть весняні канікули

Остаточні рішення ухвалюють педагогічні ради конкретних закладів освіти

Через складну ситуацію зі світлом та опаленням у школах в Києві та ряді областей України продовжили канікули. Але на тривалість весняного відпочинку для дітей це вплинути не повинно.

"Телеграф" звернувся з інформаційним запитом до департаментів освіти та науки в низці регіонів, та з'ясував, як вплине продовження зимових канікул на розклад навчання весною.

Чи є рішення щодо весняних канікул

У свої відповідях відповідях обласні військові адміністрації і департаменти освіти висловили єдину позицію. Вона полягає в тому, що конкретних дат весняних канікул в Україні не існує, а остаточні рішення ухвалюють педагогічні ради конкретних закладів освіти.

Так, у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що відповідно до урядової постанови навчальний рік триває з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Водночас законодавство дозволяє школам самостійно визначати структуру навчального року і дати канікул, за умови, що загальна тривалість канікул протягом року становитиме не менше 30 календарних днів. Також вказано, що, відповідно до безпекової ситуації, енергопостачання та температурного режиму в приміщеннях, можливі зміни.

У Запорізькій області повідомили, що рішення щодо дат весняних канікул також ухвалюють педагогічні ради шкіл. Згідно з оперативною інформацією від громад області, весняні канікули наразі планують з 23 по 29 березня, з 30 березня по 5 квітня або з 13 по 19 квітня 2026 року — залежно від рішення громади. При цьому в департаменті наголосили, що зменшення термінів весняних канікул поки не планується. Можливі коригування розглядатимуть лише у разі погіршення ситуації з безпекою або енергетикою.

У Дніпропетровській обласній державній адміністрації також підтвердили, що департамент не має повноважень встановлювати дати канікул централізовано. Там наголосили, що протягом року можливе коригування навчального процесу через нестабільну безпекову ситуацію, але рішення ухвалюються на рівні кожного окремого закладу освіти.

У Київській обласній державній адміністрації повідомили, що конкретні строки весняних канікул можуть відрізнятися залежно від рішень шкіл і громад. В установі підкреслили, що не наділені повноваженнями визначати графік канікул, а заклади освіти можуть змінювати його з урахуванням погодних, техногенних та безпекових чинників. Також школам рекомендовано бути готовими до коригування навчальних графіків у разі надзвичайних умов.

У Харківській та Одеській обласних державних адміністраціях висловили аналогічну позицію. Там також педагогічні ради самостійно визначають дати весняних канікул у межах навчального року, встановленого Кабінетом Міністрів, а тривалість канікул не може бути меншою за 30 календарних днів.

