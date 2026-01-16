Діти в школу не підуть? Що з навчальними закладами в столиці через світло та опалення

У столиці вже діє 50 мобільних кухонь з гарячою їжею

У Києві через складну ситуацію зі світлом та опаленням у школах продовжили канікули до 1 лютого, а заклади профтех освіти та ВНЗ мають перейти на дистанційне навчання. Відповідне рішення прийнято через сильні морози та з метою економії електроенергії.

Що треба знати:

Наразі в Києві понад 100 будинків залишаються без опалення

Ситуація зі світлом та теплом змушує освітні заклади переходити на віддалений режим роботи чи канікули

На лівому березі Києва 24 генератори під'єднали, аби заживити житлові квартали

Як повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону, усі ВНЗ та заклади профтех освіти Києва перейдуть на "дистанційку". Це вимушена міра через складну ситуацію зі світлом та опаленням.

"Вищі навчальні заклади, всі заклади професійно-технічної освіти, які знаходяться в Києві, будуть переведені в режим дистанційного навчання. Що стосується шкіл, так, така заява була, чекаємо відповідного рішення…. департаменту (освіти і науки КМДА – ред.), і процес, імовірно, буде зупинений або переведений на дистанційний графік", — заявила Поп.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у Києві продовжено канікули в школах до 1 лютого. Вже 16 січня має з'явитись відповідна постанова. Рішення ухвалили, зокрема, з метою економії електроенергії.

Яка ситуація з опалення та світлом у Києві

За словами прем'єрки Юлії Свириденко, на лівому березі Києва підключили 24 генератори для житлових кварталів, заживили 17 підстанцій. У столиці починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці 100 будинків досі без опалення. Ситуація з енергопостачанням залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, які екстрені заходи запроваджує уряд в Києві, аби уникнути колапсу.