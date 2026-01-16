Діти в школу не підуть? Що з навчальними закладами в столиці через світло та опалення
У Києві через складну ситуацію зі світлом та опаленням у школах продовжили канікули до 1 лютого, а заклади профтех освіти та ВНЗ мають перейти на дистанційне навчання. Відповідне рішення прийнято через сильні морози та з метою економії електроенергії.
Що треба знати:
- Наразі в Києві понад 100 будинків залишаються без опалення
- Ситуація зі світлом та теплом змушує освітні заклади переходити на віддалений режим роботи чи канікули
- На лівому березі Києва 24 генератори під'єднали, аби заживити житлові квартали
Як повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону, усі ВНЗ та заклади профтех освіти Києва перейдуть на "дистанційку". Це вимушена міра через складну ситуацію зі світлом та опаленням.
"Вищі навчальні заклади, всі заклади професійно-технічної освіти, які знаходяться в Києві, будуть переведені в режим дистанційного навчання. Що стосується шкіл, так, така заява була, чекаємо відповідного рішення…. департаменту (освіти і науки КМДА – ред.), і процес, імовірно, буде зупинений або переведений на дистанційний графік", — заявила Поп.
Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у Києві продовжено канікули в школах до 1 лютого. Вже 16 січня має з'явитись відповідна постанова. Рішення ухвалили, зокрема, з метою економії електроенергії.
Яка ситуація з опалення та світлом у Києві
За словами прем'єрки Юлії Свириденко, на лівому березі Києва підключили 24 генератори для житлових кварталів, заживили 17 підстанцій. У столиці починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці 100 будинків досі без опалення. Ситуація з енергопостачанням залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.
