Школьников не оставят без отдыха, но… Когда в Украине будут весенние каникулы

Из-за сложной ситуации со светом и отоплением в школах Киева и ряда областей Украины продлили каникулы. Но на длительность весеннего отдыха для детей это повлиять не должно.

"Телеграф" обратился с информационным запросом в департаменты образования и науки в ряде регионов и выяснил, как повлияет продление зимних каникул на расписание обучения весной.

Подробнее читайте в материале Телеграфа: Украинских школьников отправили на дополнительные каникулы, но не всех: что происходит в Киеве, Харькове, Львове

Есть ли решение о весенних каникулах

В своих ответах областные военные администрации и департаменты образования высказали единую позицию. Она заключается в том, что конкретных дат весенних каникул в Украине не существует, а окончательные решения принимают педагогические советы конкретных учебных заведений.

Так, во Львовской областной военной администрации сообщили, что в соответствии с правительственным постановлением учебный год длится с 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года. В то же время, законодательство позволяет школам самостоятельно определять структуру учебного года и даты каникул, при условии, что общая продолжительность каникул в течение года составит не менее 30 календарных дней. Также указано, что, в соответствии с безопасностной ситуацией, энергоснабжением и температурным режимом в помещениях, возможны изменения.

В Запорожской области сообщили, что решение о датах весенних каникул также принимают педагогические советы школ. Согласно оперативной информации от общин области, весенние каникулы планируются с 23 по 29 марта, с 30 марта по 5 апреля или с 13 по 19 апреля 2026 года — в зависимости от решения общины. При этом в департаменте подчеркнули, что сокращение сроков весенних каникул пока не планируется. Возможные корректировки будут рассматриваться только при ухудшении ситуации с безопасностью или энергетикой.

В Днепропетровской областной государственной администрации также подтвердили, что у департамента нет полномочий устанавливать даты каникул централизованно. Там подчеркнули, что в течение года возможна корректировка учебного процесса из-за нестабильной ситуации с безопасностью, но решения принимаются на уровне каждого отдельного учебного заведения.

В Киевской областной государственной администрации сообщили, что конкретные сроки весенних каникул могут отличаться в зависимости от решений школ и общин. В учреждении подчеркнули, что не наделены полномочиями определять график каникул, а учебные заведения могут изменять его с учетом погодных, техногенных и факторов безопасности. Также школам рекомендуется готовиться к корректировке учебных графиков в случае чрезвычайных условий.

В Харьковской и Одесской областных государственных администрациях высказали аналогичную позицию. Там также педагогические советы самостоятельно определяют даты весенних каникул в пределах учебного года, установленного Кабинетом Министров, а продолжительность каникул не может быть менее 30 календарных дней.

