Семестр стартував за планом – майже у всіх школах тепло: в КМДА розповіли про навчання в столиці

У Києві попри складні погодні умови та проблеми з теплопостачанням після обстрілів вирішили не подовжувати канікули. Другий семестр розпочався, як і планувалось, 12 січня.

В Департаменті освіти на науки КМДА запевнили "Телеграф", що більшість шкіл столиці – з опаленням.

Під кінець минулого тижня уряд рекомендував "тимчасово припинити навчання в очному форматі". На вибір було дано два варіанти дій – подовжити канікули до 19 січня, або перейти на початку другого семестру на дистанційку.

В Києві, здається, обрали третій і застосували різні формати навчання одночасно, а саме очний, дистанційний та змішаний (очно-дистанційний). Про це йдеться у відповіді Департаменту освіти та науки КМДА на запит нашого видання. З уточненням, що всі заклади освіти мають як загальний, так і індивідуальний алгоритм дій при надзвичайних ситуаціях, серед яких і відключення від енергоносіїв.

Відпрацювати їх була можливість у 2022/2023 навчальному році, коли школи отримали можливість обирати, як працювати залежно від наявності укриттів і безпекових умов. Нагадали на офіційному порталі адміністрації з уточненням, що цього року гнучний режим роботи триватиме точно перший тиждень семестру.

"Це дасть змогу родинам, за потреби, залишити дітей у родичів, водночас забезпечивши безперервність освітнього процесу", – цитує сайт заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

На питання "Телеграфу", чи є в Києві навчальні заклади, в яких діти не повернулись після зимових канікул до класів через холодні батареї чи відсутність світла, в Департаменті освіти та науки зазначили: "97% закладів освіти забезпечено теплопостачанням".

А на уточнення, за яких умов навчання може бути тимчасово призупинене у столичних школах нагадали: відповідно до Закону України "Про освіту" керівники шкіл наділені автономією та можуть самостійно визначатися з тим, як організовувати навчальний процес.

Як повідомляв "Телеграф", наразі кілька сотень будинків в Печерському, а також частково Голосіївському та Солом’янському районах Києва ще й досі лишаються без опалення.