Його цинічно вбили на Євромайдані. Як виглядає могила активіста Сергія Нігояна і скільки йому було років

Винні у вбивстві Нігояна досі не встановлені

Рівно 12 років тому пішов із життя відомий активіст Сергій Нігоян. Він став однією з перших жертв розстрілів на Євромайдані у січні 2014 року.

Що потрібно знати:

Сім’я Сергія Нігояна втекла з Вірменії через війну в Нагірному Карабаху

Під час протестів 22 січня 2014 року активіст отримав смертельне вогнепальне поранення

У рідному селі Нігояна створено меморіальний комплекс на його честь

Сергій народився 2 серпня 1993 року у селі Березнуватівка Дніпропетровської області. Сім’я хлопця була змушена тікати в Україну з Вірменії через війну в Нагірному Карабаху.

У 2011 році Нігоян вступив до Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання, але через два роки був відрахований. Паралельно Сергій активно займався карате: у 2012 році посів третє місце на чемпіонаті Дніпродзержинська (нині Кам'янське) з кіокушин-кан. Також проявляв інтерес до радіотехніки та акторства.

У грудні 2013 року, дізнавшись про жорстоке побиття студентів на Євромайдані, він вирушив до Києва, але батькам про це не сказав. Під час Революції Гідності Сергій виконував обов’язки охоронця та ночував у наметах. Там же хлопець давав інтерв’ю, де висловлював патріотичні погляди. Широку популярність отримав Нігоян після того, як на тлі барикад прочитав поему Тараса Шевченка "Кавказ".

Як загинув Сергій Нігоян

Загинув активіст 22 січня 2014 року біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського, йому було лише 20 років. У той день учасники Народного віча вийшли на акцію протесту проти так званих "диктаторських законів", які обмежували права та свободи громадян. Близько шостої ранку Нігояна було застрелено — смертельне поранення він отримав від свинцевої картечі.

Очевидці, які були поруч, стверджували, що постріли велися зверху — імовірно, працювали снайпери. У 2017 році керівник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявляв, що розслідування вбивства Нігояна фактично зайшло в глухий кут. Експертиза, проведена через місяць після трагедії, встановила, що постріл було зроблено з відстані близько трьох метрів, тоді як лінія силовиків перебувала далі. Натомість інші експертизи вказували на дистанцію близько двадцяти метрів, що могло свідчити про стрілянину з боку бійців "Беркуту".

Батько Сергія Нігояна. Фото: nv.ua

Як виглядає могила Сергія Нігояна

Сергія поховали на цвинтарі у рідній Березнуватівці. До невеликого віддаленого села, щоб проводити Нігояна в останню путь, прийшли понад 2000 осіб. Труну опустили в могилу під звучання гімну України.

На його честь звели масштабний меморіальний комплекс із колонами. У центрі встановлено пам’ятник із повнорозмірним зображенням Нігояна за фотографією, зробленою на Майдані.

Друга частина меморіалу виконана у чорно-білих тонах: на ній розміщено особисті дані, напис "Герой України" та рядки поминального вірша.

