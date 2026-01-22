Его цинично убили на Евромайдане. Как выглядит могила активиста Сергея Нигояна и сколько ему было лет

Виновные в убийстве Нигояна до сих пор не установлены

Ровно 12 лет назад ушел из жизни известный активист Сергей Нигоян. Он стал одной из первых жертв расстрелов на Евромайдане в январе 2014 года.

Что нужно знать:

Семья Сергея Нигояна бежала из Армении из-за войны в Нагорном Карабахе

Во время протестов 22 января 2014 года активист получил смертельное огнестрельное ранение

В родном селе Нигояна создан мемориальный комплекс в его честь

Сергей родился 2 августа 1993 года в селе Березноватовка Днепропетровской области. Семья парня была вынуждена бежать в Украину из Армении из-за войны в Нагорном Карабахе.

В 2011 году Нигоян поступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания, но спустя два года был отчислен. Параллельно Сергей активно занимался каратэ: в 2012 году занял третье место на чемпионате Днепродзержинска (ныне Каменское) по киокушин-кан. Также проявлял интерес к радиотехнике и актерства.

В декабре 2013 года, узнав о жестоком избиении студентов на Евромайдане, он отправился в Киев, но родителям об этом не сказал. Во время Революции Достоинства Сергей выполнял обязанности охранника и ночевал в палатках. Там же парень давал интервью, в которых высказывал патриотические взгляды. Широкую известность Нигоян получил после того, как на фоне баррикад прочитал поэму Тараса Шевченко "Кавказ".

Как погиб Сергей Нигоян

Погиб активист 22 января 2014 года возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского, ему было всего лишь 20 лет. В тот день участники Народного вече вышли на акцию протеста против так называемых "диктаторских законов", которые ограничивали права и свободы граждан. Около шести утра Нигоян был застрелен — смертельное ранение он получил от свинцовой картечи.

Очевидцы, находившиеся рядом, утверждали, что выстрелы велись сверху — предположительно работали снайперы. В 2017 году руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявлял, что расследование убийства Нигояна фактически зашло в тупик. Экспертиза, проведенная спустя месяц после трагедии, установила, что выстрел был сделан с расстояния около трех метров, тогда как линия силовиков находилась дальше. В то же время другие экспертизы указывали на дистанцию около двадцати метров, что могло свидетельствовать о стрельбе со стороны бойцов "Беркута".

Отец Сергея Нигояна. Фото: nv.ua

Как выглядит могила Сергея Нигояна

Сергея похоронили на кладбище в родной Березноватовке. В небольшую отдаленную деревню, чтобы проводить Нигояна в последний путь, пришли более 2000 человек. Гроб опустили в могилу под звучание гимна Украины.

В его честь возвели масштабный мемориальный комплекс с колоннами. В центре установлен памятник с полноразмерным изображением Нигояна по фотографии, сделанной на Майдане.

Вторая часть мемориала выполнена в черно-белых тонах: на ней размещены личные данные, надпись "Герой Украины" и строки поминального стихотворения.

