Скільки годин світла і яких черг відключень очікувати в Києві наступного тижня: прогноз експертів

Названо терміни, коли графіки відключень стануть прогнозованими

Київ уже понад 2 тижні живе за жорсткими графіками виключення світла, і це в кращому випадку. Адже в частині столиці взагалі неможливо передбачити, коли воно з'явиться — діють екстрені відключення. Енергетики працюють цілодобово, аби вивести Київ із цього хаосу та повернути хоча б до жорстких, але прогнозованих графіків.

Коли кияни зможуть повернутися до стабільних графіків, скільки годин світла матимуть мешканці столиці найближчим часом, і що означають різні черги відключень — від однієї до шести, з'ясовував "Телеграф".

Яка ситуація зі світлом в Києві зараз

Ситуація в енергосистемі Києва залишається надзвичайно складною — світла немає по 16 годин на добу і більше. Це найгірший сценарій із можливих, який означає критичний дефіцит електроенергії.

Над відновленням світла та тепла працювало 160 бригад енергетиків, кажуть в Штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Енергетики розробили низку технічних рішень, які мають дозволити перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Завдання поставлене чітке: вийти на цей режим у найближчі дні.

Наступний тиждень дійсно може принести полегшення, але є одна важлива умова

Олександр Голіздра, голова Ліги енергетичного розвитку України, пояснює: точно передбачити, коли Київ повернеться до графіків планових відключень, неможливо.

Олександр Голіздра

"Наступного тижня має бути легше, аби тільки знову росіяни не вдарили сильно", — каже експерт.

12 годин зі світлом на добу замість 8? Якими будуть графіки наступного тижня

Олександр Голіздра прогнозує, що за умови відсутності нових ударів графіки можуть становити приблизно 3-3,5 черги. Це означає, що кияни матимуть світло близько 12 годин на добу. Експерт зазначає: це трохи жорсткіше, ніж було місяць тому, до новорічних свят.

Десь 3-3,5 черги, 12 годин зі світлом на добу, тобто трохи жорсткіше, ніж до НР, тобто місяць тому, Олександр Голіздра.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, підтверджує такі прогнози та додає важливу деталь: "Я можу сподіватися, що десь за 5-7 днів у Києві можна буде хоча б чітко працювати за графіком. Електрика буде доступніша за таких температур. Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це вирішить ситуацію, зараз не можна".

Олександр Харченко

Чому Київ опинився в найгіршій ситуації

Харченко пояснює причини, чому столиця опинилася в такому складному становищі: "Так, тому що в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста. Вона по факту знищена або пошкоджена настільки, що повернути її найближчим часом не вбачається можливим. Відповідно, Київ переведено на повне живлення ззовні. Там теж доволі багато пошкоджень".

Коли Київ зможе відмовитися від графіків взагалі

Олександр Голіздра каже, що на відновлення мереж передачі та розподілу електроенергії до умовного стану "до жовтня 2025 року" потрібно кілька місяців. Ще важче спрогнозувати строки відновлення генерації, але це теж місяці роботи.

Отже, навіть за найоптимістичніших сценаріїв Київ не зможе повернутися до нормального режиму роботи без графіків відключень найближчим часом. Енергетики працюють над тим, щоб хоча б зробити ці графіки передбачуваними та менш жорсткими.

Що означають черги відключень: скільки годин без світла при різних сценаріях

Черги вимкнень і години без світла

Зараз в Україні діє система з шістьма чергами відключень. Кількість черг, які вводяться одночасно, залежить від дефіциту електроенергії в системі.

Коли дефіцит невеликий, відключають одну чергу. Це означає до 4 годин без світла на добу. Коли дефіцит зростає, вводять дві черги (8 годин без світла) або три черги (12 годин без світла).

Якщо ситуація стає критичною та вводяться 5-6 черг одночасно, це означає найгірший можливий сценарій. Енергосистема працює на межі своїх можливостей, графіки стають непередбачуваними, а світла може не бути понад 16 годин поспіль. Енергетики в такій ситуації намагаються збалансувати систему та запобігти її повній зупинці.

Саме такий режим, коли діють екстрені (аварійні) відключення на 6 черг із 6, Київ переживає зараз. Тому навіть перехід до жорстких графіків із 3-3,5 чергами, коли світло буде 12 годин на добу, вже стане значним полегшенням для мешканців столиці.

