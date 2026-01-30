Ледве не ставили у сервант: навіщо радянські люди зберігали банки з-під кави "Nescafe"

У ті часи каву могла купити тільки еліта

У 80-х роках у Радянському Союзі багато товарів було важко дістати через дефіцит. Кава теж не була винятком.

Якщо каву все ж вдавалося придбати, її зазвичай залишали для свят або підносили чиновникам як цінний подарунок. Порожні банки також не викидали — їм швидко знаходили застосування в господарстві, зазначає "Телеграф".

Як банки з-під кави стали частиною радянського побуту

Дефіцит був звичною частиною життя для багатьох людей. Попри звіти про успіхи економіки, у магазинах вибір залишався обмеженим, і імпортні продукти траплялися рідко. Кава належала саме до таких товарів і вважалася цінною покупкою.

Банка кави

На полицях частіше продавали замінники кави. Такі напої могли не містити кавових зерен і виготовлялися з цикорію, жолудів, жита, пшениці, ячменю або вівса. Іноді додавали насіння кісточкових плодів, каштани, кедрові горіхи чи оболонку кавових бобів.

Спочатку в назвах подібних продуктів використовували слово "кава" з позначками "натуральна" або "вищий сорт". Лише у 70-х роках офіційно розділили поняття "натуральна кава" та "кавові напої".

Справжня кава довгий час залишалася доступною лише для небагатьох. У 1920-х роках у країну завозили близько 5 тонн зерен, які постачали з Колумбії. Під час Другої світової війни її видавали лише льотчикам, а після війни постачання припинилося.

Ситуація змінилася у 1972 році, коли у Дніпропетровську відкрили першу фабрику з виробництва розчинної кави. Пізніше подібні підприємства з’явилися у Львові та Ростові. Каву фасували у банки по 50 і 100 грамів, які коштували 3 і 6 рублів — для багатьох це була значна сума.

Зернова кава з’являлася у продажу рідко, а імпортну найчастіше купували у магазинах "Берізка" або через спекулянтів.

Кава

Для чого збирали банки від "Nescafe"

У той час банки з-під кави "Nescafe" не викидали, бо скляна тара була зручною для повторного використання і підходила для зберігання різних продуктів та речей у побуті. В умовах дефіциту багато товарів намагалися використовувати повторно, а скло вважалося безпечним матеріалом, який можна застосовувати знову.

Банки також стали символом статусу, які ставили на кухні як елемент декору, щоб продемонструвати гостям, що господар може дозволити собі імпортні товари.

У побуті радянських часів металеві банки часто не викидали також через те, що вони слугували формою для випікання пасок. Висока циліндрична форма банки добре підходила для традиційного великоднього хліба, який зазвичай печуть у високих формах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що оцинковані тазики з часів СРСР також досі мають попит. Це пояснюється багатьма перевагами, серед яких міцність та довговічність.