Едва ли не ставили в сервант: зачем советские люди хранили банки из-под кофе "Nescafe"

В те времена кофе могла купить только элита

В 80-х годах в Советском Союзе много товаров было трудно достать из-за дефицита. Кофе тоже не был исключением.

Если кофе все же удавалось приобрести, его обычно оставляли для праздников или преподносили чиновникам как ценный подарок. Пустые банки также не выбрасывали – им быстро находили применение в хозяйстве, отмечает "Телеграф".

Как банки из-под кофе стали частью советского быта

Дефицит был привычной частью жизни для многих людей. Несмотря на отчеты об успехах экономики, в магазинах выбор оставался ограниченным, а импортные продукты встречались редко. Кофе относился именно к таким товарам и считался ценной покупкой.

На полках чаще продавали заменители кофе. Такие напитки могли не содержать кофейных зерен и изготавливались из цикория, желудей, ржи, пшеницы, ячменя или овса. Иногда добавляли семена косточковых плодов, каштаны, кедровые орехи или оболочку кофейных бобов.

Сначала в названиях подобных продуктов использовали слово "кофе" с пометками "натуральный" или "высший сорт". Только в 70-х годах официально разделили понятия "натуральный кофе" и "кофейные напитки".

Настоящий кофе долгое время оставался доступным только для немногих. В 1920-х годах в страну завозили около 5 тонн зерен, которые поставлялись из Колумбии. Во время Второй мировой войны его выдавали только летчикам, а после войны поставки прекратились.

Ситуация изменилась в 1972 году, когда в Днепропетровске открыли первую фабрику по производству растворимого кофе. Позже подобные предприятия появились во Львове и Ростове. Кофе фасовали в банки по 50 и 100 граммов, которые стоили 3 и 6 рублей — для многих это была значительная сумма.

Зерновой кофе появлялся в продаже редко, а импортный чаще всего покупали в магазинах "Березка" или через спекулянтов.

Зачем собирали банки от "Nescafe"

В то время банки из-под кофе "Nescafe" не выбрасывали, потому что стеклянная тара была удобна для повторного использования и подходила для хранения различных продуктов и вещей в быту. В условиях дефицита многие товары пытались использовать повторно, а стекло считалось безопасным материалом, который можно применять снова.

Банки также стали символом статуса, их ставили на кухне как элемент декора, чтобы продемонстрировать гостям, что хозяин может позволить себе импортные товары.

В быту советских времен металлические банки часто не выбрасывали также из-за того, что они служили формой для выпечки куличей. Высокая цилиндрическая форма банки хорошо подходила для традиционного пасхального хлеба, который обычно пекут в высоких формах.

