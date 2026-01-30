Цукерки для еліти: чому Монпасьє берегли на свята і що робили з порожніми коробками

Цукерки полюбилися еліті ще кілька сотень років тому

Монпансьє — популярні фруктові льодяники в металевих банках, які обросли незвичайним шармом ще з часів СРСР. Для багатьох це були "святкові" ласощі, а упаковки від цукерок зберігали десятиліттями.

"Телеграф" розповідає про те, чому різнокольорові цукерки так цінувалися раніше.

Монпасье спочатку були французьким десертом, який з’явився на території Російської імперії ще в 18-19 століттях. Тоді це були ласощі для вищого світу. Коштували цукерки дорого, а придбати їх можна було в гарних бонбоньєрках (витончені коробочки для зберігання льодяників).

До початку XX століття Монпансьє вже стало номінальною назвою для будь-яких дрібних різнокольорових льодяників у коробці, втративши прямий зв’язок з конкретним французьким виробником. Однак флер аристократичності та "закордонності" залишився, що зіграло свою роль у його подальшій популярності вже за радянських часів. Ласощі перетворилися з елітарних на доступні (хоч і не завжди).

Монпасье

Цукерки швидко стали одними з улюблених у радянських дітей. На те було одразу багато причин:

Дозволити їх собі можна було не часто, навіть попри здешевлення виробництва.

Різноманітність смаків та кольорів – відкриваючи баночку, ти ніколи не знав, який смак трапиться першим. Найпоширенішими були фруктові, м’ятні, а іноді специфічні (кавові або зі смаком бергамоту).

Однак головна особливість радянського монпансьє, яку багато хто пам’ятає, — це його схильність злипатися в єдиний строкатий моноліт. Незважаючи на цукрову обсипку, через перепади вологості і не завжди ідеальні умови зберігання льодяники часто перетворювалися на тверду грудку, яку доводилося з старанністю відколювати. Але й у цьому був свій азарт.

Однак насправді часто монпансьє купували не так заради самих льодяників, скільки заради упаковки. Плоска, кругла або рідше прямокутна жерстяна баночка була справжнім витвором мистецтва та самостійною цінністю в умовах тотального дефіциту гарних та функціональних речей. До того ж гарна упаковка цукерок сприяла тому, щоб їх берегли та дарували на свята, як гарний презент.

До речі, упаковки досі можна зустріти на різних аукціонах. Дехто продає їх за ціною 50 гривень за штуку.

Монпасье СРСР. Фото — violity

