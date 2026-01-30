Солодке з "градусом": які цукерки для дорослих робили у СРСР

Ці цукерки вважалися елітним подарунком у радянські часи

У 1980-х роках у СРСР з’явилася ціла категорія шоколадних цукерок для дорослих із додаванням алкоголю. Вони стали справжнім делікатесом, який часто купували для святкового столу або дарували як елітний подарунок.

Алкоголь у складі цукерок використовували не лише для смаку, а й для того, щоб начинка не кристалізувалася і залишалася м’якою та ароматною. Що це за солодощі, написав "Телеграф".

Серед найпопулярніших видів були:

"Ромашка" — з’явилася у 70-80-х роках у Львові й швидко стала класикою радянських цукерок для дорослих. Натуральний коньяк у помадній начинці робив її ніжною та ароматною, а шоколадна глазур додавала святкового вигляду;

"Вечірній Київ" — одна з найвідоміших цукерок із кремовою начинкою та коньяком, часто з фундуком. Її створили як вишуканий десерт для свят і елітних подарунків, а незвичайне поєднання шоколаду, горіхів і алкоголю швидко зробило цукерку популярною;

"Столичні" — шоколадні цукерки з лікером або коньяком, які відрізнялися насиченим смаком і тривалим ароматом. Теж вважалися елітним десертом і часто подавалися на святковому столі або дарували як подарунок;

"Лікерні" — оригінальні шоколадні фігурки у вигляді бочонків або пляшечок із рідкою алкогольною начинкою. Їх виробляли спеціально для дорослих, і алкоголь не тільки додавав смаку, а й допомагав начинці залишатися м'якою та ароматною.

Цукерки "Ромашка". Фото: ТСН

Цукерки "Киев вечерний". Фото: Violity

"Лікерні". Фото: MoscoWalk

