Солодке з "градусом": які цукерки для дорослих робили у СРСР
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ці цукерки вважалися елітним подарунком у радянські часи
У 1980-х роках у СРСР з’явилася ціла категорія шоколадних цукерок для дорослих із додаванням алкоголю. Вони стали справжнім делікатесом, який часто купували для святкового столу або дарували як елітний подарунок.
Алкоголь у складі цукерок використовували не лише для смаку, а й для того, щоб начинка не кристалізувалася і залишалася м’якою та ароматною. Що це за солодощі, написав "Телеграф".
Серед найпопулярніших видів були:
- "Ромашка" — з’явилася у 70-80-х роках у Львові й швидко стала класикою радянських цукерок для дорослих. Натуральний коньяк у помадній начинці робив її ніжною та ароматною, а шоколадна глазур додавала святкового вигляду;
- "Вечірній Київ" — одна з найвідоміших цукерок із кремовою начинкою та коньяком, часто з фундуком. Її створили як вишуканий десерт для свят і елітних подарунків, а незвичайне поєднання шоколаду, горіхів і алкоголю швидко зробило цукерку популярною;
- "Столичні" — шоколадні цукерки з лікером або коньяком, які відрізнялися насиченим смаком і тривалим ароматом. Теж вважалися елітним десертом і часто подавалися на святковому столі або дарували як подарунок;
- "Лікерні" — оригінальні шоколадні фігурки у вигляді бочонків або пляшечок із рідкою алкогольною начинкою. Їх виробляли спеціально для дорослих, і алкоголь не тільки додавав смаку, а й допомагав начинці залишатися м’якою та ароматною.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому монпансьє берегли на свята і що робили з порожніми коробками.