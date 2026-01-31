Помічники під час перельотів і в поїзді: чому радянські карамельки "Зліт" і "М'ятні" були незамінними

Вони точно були в кишенях мандрівників

У радянських поїздках і авіаперельотах була одна маленька, але незамінна річ – м’ятна карамель. Вона не просто освіжала рот, а допомагала від нудоти і перепадів тиску, ставши символом епохи.

Сьогодні ці цукерки вже замінили інші, схожі на них, солодощі. Історії про їх створення не збереглись, однак "Телеграф" розповість про те, чому їх так полюбляли в СРСР.

М'ятна карамель у радянські часи була не просто солодкістю. Вона допомагала при легкій нудоті, особливо під час поїздок, завдяки ментолу в перцевій м'яті. Ментол розслабляє м'язи шлунка, зменшує спазми та покращує травлення, а смак карамелі стимулює слиновиділення та заспокоює шлунок.

Цукерка "Мятна", вироблена в УРСР. Фото: Violity

Особливо популярними були льодяники та жувальна гумка з натуральною олією м'яти. Вони зменшували нудоту при тривалих поїздках або під час зміни висоти в літаку. М'ятні цукерки постійно брали з собою у кишеню або сумку, вони довго розсмоктувалися та давали освіжаючий ефект.

У СРСР виробництво м'ятної карамелі суворо регламентувалося ГОСТами. Завдяки цьому смак, щільність і аромат були однаковими по всій країні.

Найвідомішою також була "Зліт" – зеленуваті цукерки, створені спершу для пасажирів Аерофлоту. Останні допомагали при перепадах тиску та дискомфорті у вухах під час польоту.

Цукерка "М'ятна", зроблена в СРСР. Фото: mixnews

Радянська цукерка "Зліт". Фото: mixnews

"М'ятна" в блакитній обгортці була у кожному магазині, тоді як "Зліт" можна було знайти не завжди, але вони залишалися символом авіаперельотів.

