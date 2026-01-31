Помощники во время перелетов и в поезде: почему советские карамельки "Взлет" и "Мятные" были незаменимыми

Они точно были в карманах путешественников

В советских поездках и авиаперелетах была одна маленькая, но незаменимая вещь – мятная карамель. Она не просто освежала рот, а помогала от тошноты и перепадов давления, став символом эпохи.

Сегодня эти конфеты уже заменили другие, похожие на них, сладости. Истории об их создании не сохранились, однако "Телеграф" расскажет о том, почему их так любили в СССР.

Мятная карамель в советское время была не просто сладостью. Она помогала при легкой тошноте, особенно во время поездок, благодаря ментолу в перечной мяте. Ментол расслабляет мышцы желудка, уменьшает спазмы и улучшает пищеварение, а вкус карамели стимулирует слюноотделение и успокаивает желудок.

Конфета "Мятная", произведенная в УССР. Фото: Violity

Особенно популярны были леденцы и жевательная резинка с натуральным маслом мяты. Они уменьшали тошноту при длительных поездках или при смене высоты в самолете. Мятные конфеты постоянно брали с собой в карман или сумку, они долго рассасывались и давали освежающий эффект.

В СССР создание мятной карамели строго регламентировалось ГОСТами. Благодаря этому вкус, плотность и аромат были одинаковыми по всей стране.

Самой известной также была "Взлет" – зеленоватые конфеты, созданные для пассажиров Аэрофлота. Последние помогали при перепадах давления и дискомфорте в ушах во время полета.

Конфета "Мятная", сделанная в СССР. Фото: mixnews

Советская конфета "Взлет". Фото: mixnews

"Мятная" в голубой обертке была в каждом магазине, тогда как "Взлет" можно было найти не всегда, но они оставались символом авиаперелетов.

