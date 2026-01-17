Ті самі батончики з дитинства: якими були культові київські цукерки з каштаном (фото)

Це не просто солодощі радянської епохи, а справжня легенда українського кондитерського мистецтва

Серед численних солодощів радянської епохи "Батончики Київські" займли особливе місце. Ці неглазуровані цукерки з насиченим горіхово-вершковим смаком виробляла Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса.

Вони стали справжньою візитівкою столиці поряд із легендарним Київським тортом. "Телеграф" розповість про них детальніше.

Рецептура, перевірена часом

Секрет популярності київських батончиків криється у їхньому складі та технології виготовлення. На відміну від глазурованих цукерок, батончики мали щільну, злегка суховату текстуру, яка досягалася завдяки особливому методу підготовки інгредієнтів.

Класичний склад включав: сухе молоко, цукрову пудру, терті смажені горіхи (переважно арахіс або фундук) та кондитерський жир. Основою була праліне — тонко розтерта маса зі смажених горіхів та цукру, що надавала цукеркам характерного смаку та консистенції.

Характерна "сухість" і щільність батончиків не була недоліком, а навпаки — їхньою родзинкою. Великий вміст тертого арахісу або фундука та відсутність рідких начинок робили цукерки ситними та довговічними, вони не танули у спеку і зберігали форму при транспортуванні.

Доступні ласощі для мільйонів

У 1960-80-х роках батончики належали до категорії якісних, але доступних цукерок. На відміну від дорогих шоколадних "бомбонів", таких як "Столичні", що коштували понад 40-50 копійок за 100 грамів, батончики були масовим продуктом. Їх купували на вагу "до чаю", і вони були присутні практично в кожному продуктовому магазині.

Цікаві факти:

Еталон якості: хоча подібні батончики випускали й інші заводи СРСР, саме київські вважалися "еталонними" через суворий контроль якості на столичному підприємстві.

Сувенір зі столиці: поряд із цукерками "Вечірній Київ", які з'явилися пізніше у 1984 році, батончики часто клали у подарункові набори для туристів як частину "солодкого бренду" столиці України.

Колекційна цінність: сьогодні оригінальні паперові обгортки від цих цукерок є об'єктом колекціонування. На спеціалізованих аукціонах можна знайти збережені екземпляри упаковки Київської кондитерської фабрики часів СРСР.

Впізнаваний дизайн

Обгортка батончиків мала характерний стриманий дизайн із зображенням київських каштанів або символіки міста. Ця деталь робила цукерки впізнаваними та підкреслювала їхнє столичне походження. Циліндрична форма та паперова упаковка стали візитівкою продукту, який легко можна було впізнати серед десятків інших солодощів на прилавку.

Спадкоємці традицій

Сучасні виробники випускають батончики під різними торговими марками, проте багато з них зберігають впізнавану циліндричну форму та щільну текстуру оригіналу. Деякі українські фабрики, зокрема Харківська кондитерська фабрика та "Житомирські ласощі", продовжують випускати батончики за рецептурами, наближеними до радянських стандартів якості.

"Батончики Київські" залишається не просто солодощами, а справжнім символом епохи та міста. Ці прості, але смачні цукерки об'єднали мільйони людей спільними спогадами про дитинство, коли щастя мало смак праліне з горіхами. І хоча часи змінилися, традиції київських кондитерів продовжують жити у сучасній продукції, зберігаючи зв'язок поколінь через смак якісних солодощів.

