Зима відступає? Коли у Дніпрі очікують перше лютневе потепління

У місті також передбачаються сніг та дощ

Погода у Дніпрі найближчим часом готує містянам справжні сюрпризи. Після морозного початку лютого у місті очікується потепління, однак воно буде нестійким і супроводжуватиметься новими температурними коливаннями.

Прогнозом поділились у "Meteofor". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Якою буде погода у місті найближчими тижнями

На початку лютого у місті триматимуться морози — вдень температура коливатиметься приблизно від -6 до -3 градусів, а вночі може опускатися до -15…-8.

Перше відчутне потепління очікується вже 7-8 лютого. У ці дні температура вдень підніметься до 0…+1 градуса, але вночі все ще можливі морози. Крім того, очікуються опади.

Погода у Дніпрі. Фото: Meteofor

Після короткої відлиги вже з 9 лютого морози повернуться, але вони будуть не такими сильними. Упродовж понеділка-середи вдень очікується від -5 до -3 градусів, вночі — до -11 градусів. Протягом 12-15 лютого "мінуси" будуть ще нижчими — до -2 вдень та -5 — у нічні години. Майже увесь цей період прогнозуються дощі зі снігом.

