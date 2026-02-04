Зима отступает? Когда в Днепре ожидают первое февральское потепление

В городе также предполагается снег и дождь

Погода в Днепре в ближайшее время готовит горожанам настоящие сюрпризы. После морозного начала февраля в городе ожидается потепление, однако оно будет неустойчивым и будет сопровождаться новыми температурными колебаниями.

Прогнозом поделились в "Meteofor". Подробнее о погоде написал "Телеграф".

Какая погода в городе в ближайшие недели

В начале февраля в городе будут держаться морозы — днем температура будет колебаться примерно от -6 до -3 градусов, а ночью может опускаться до -15…-8.

Первое ощутимое потепление ожидается уже 7-8 февраля. В эти дни температура днем поднимется до 0…+1 градуса, но ночью все еще возможны морозы. Кроме того, ожидаются осадки.

Погода в Днепре. Фото: Meteofor

После короткой оттепели уже с 9 февраля морозы вернутся, но они будут не такими сильными. В течение понедельника-среды днем ожидается от -5 до -3 градусов, ночью — до -11 градусов. В течение 12-15 февраля "минусы" будут еще ниже — до -2 днем и -5 — в ночные часы. Почти весь этот период прогнозируются дожди со снегом.

