Так лаялися Коцюбинський і Панас Мирний: що означає слово "трясця"

Це слово має й одне неочікуване значення

Українська лайка — слово "трясця" може як бути заміною сленгового "жесть", так і повноправним прокльоном. Основне значення цього слова — хворобливий стан, коли людину кидає то в жар, то в холод. Синоніми — пропасниця, лихоманка. Та воно впевнено закріпилось як вираз досади чи невдоволення, а також у значення "ніщо".

Ще у Михайла Коцюбинського, Панаса Мирного та інших українських авторів зустрічається лайливе недобре побажання людині — "хай когось трясця візьме або б'є". Зустрічаються й цікавіші форми — "трясця його матері", "трясця тобі в печінку", "трясця тобі в пуп". "— Бач, трясця його матері! — желіпнув Грицько.— І землю їй дай, ще й податки за неї плати", — писав Панас Мирний. "Ходім, вип’ємо, бий його трясця", — пропонував персонаж Коцюбинського.

Слово "трясця" зустрічається і на означення того, що з кимось сталось нещастя, прийшов час смерті, тоді кажуть, що людину "трясця вхопила". Якщо ж хтось зник невідомо де або ж затримується кажуть "де його трясця носить?". Загалом, слово трясця може просто виражати сильну емоцію, вигуком просто слова, або "Хай йому трясця".

Та про ще одне значення слова трясця знають не всі. Ще у словнику початку 20 ст. за редакцією Бориса Грінченка вказано ще одне переносне значення — нічого. Приклад вживання:

На нозі сап’ян рипить, а в борщі трясця кипить.

За таким чоловіком лиху трясцю матимеш, а не черевики.

