"І перднеш — розсердиш, і набздиш — не вгодиш": чому так кажуть в Україні та що значить цей вислів

Попри грубувату форму, вислів має іронічний зміст і може застосовуватися в побутових ситуаціях

Вираз "І перднеш — розсердиш, і набздиш — не вгодиш" означає, що як би людина не поводилася, вона все одно комусь не догодить. Такий вираз доречно вжити, коли хтось занадто прискіпливий і будь-яка дрібниця викликає критику або ж коли від людини вимагають протилежних дій.

Основне значення — що не зроби, а все погано. І попри певну грубість приказки, вона використовується жартом, аби підкреслити безвихідь в ситуації. Доречний він і в сучасному світі. Зокрема, його використовують для опису явища публічної критики, яка переходить межу — хейту.

"Та що з тобою коїться? Ти ж наче любиш жарти, любиш посміятися. А тут така бурхлива реакція! Набздиш — не вгодиш, перднеш — розсердиш. Так не можна", — пише Олександр. "І бздиш — не вгодиш, і перднеш — розсердиш" — казала моя покійна бабуся. Краще і не скажеш про наш культ хейту", — вважає Олексій.

Приклади застосування виразу "І перднеш — розсердиш, і набздиш — не вгодиш"

Приклади вживання виразу:

Як би влада не пояснювала свої рішення, частина суспільства все одно лишається невдоволеною: і перднеш — розсердиш, і набздиш — не вгодиш.

Я вже й так, і сяк пробував домовитися, але марно — і перднеш розсердиш, і набздиш не вгодиш.

Він знизав плечима й махнув рукою: що тут скажеш, коли і перднеш — розсердиш, і набздиш — не вгодиш, а винним усе одно зроблять тебе.

В мережі чимало дописів, автори яких вказують, що подібний вираз вживали ще їхні бабусі. Цифровий архів українського фольклору свідчить, що так, зокрема, говорили на Харківщині. Там також використовувався ще один подібний вислів: "Насцяв – не вгодиш, і перднеш — розсердиш, хоть повен рот насри – все не те".

Українська обсценна лексика значною мірою вибудовується навколо анальної образності (сраки та всього, що з нею пов'язане). Сам процес випорожнення в народній свідомості здавна сприймався як щось нечисте й принизливе. Але часто це вживалось і в іронічному контексті.

