"И перднешь — рассердишь, и набздишь — не угодишь": почему так говорят в Украине и что значит это выражение

Несмотря на грубоватую форму, выражение имеет ироническое содержание и может применяться в бытовых ситуациях

Выражение "І перднеш — розсердиш, і набздиш — не вгодиш" означает, что как бы человек ни вел себя, он все равно кому-то не угодит. Такое выражение уместно употребить, когда кто-то слишком придирчив и любая мелочь вызывает критику или когда от человека требуют противоположных действий.

Основное значение — что ни сделай, а все плохо. И, несмотря на определенную грубость поговорки, она используется в шутку, чтобы подчеркнуть тупик в ситуации. Уместен он и в современном мире. В частности, его используют для описания явления переходящей границу публичной критики — хейта.

"Та що з тобою коїться? Ти ж наче любиш жарти, любиш посміятися. А тут така бурхлива реакція! Набздиш — не вгодиш, перднеш — розсердиш. Так не можна", — пишет Александр. "І бздиш — не вгодиш, і перднеш — розсердиш" — казала моя покійна бабуся. Краще і не скажеш про наш культ хейту", — считает Алексей.

Примеры применения выражения "И перднёшь — рассердишь, и приобретешь — не угодишь"

Як би влада не пояснювала свої рішення, частина суспільства все одно лишається невдоволеною: і перднеш — розсердиш, і набздиш — не вгодиш.

Я вже й так, і сяк пробував домовитися, але марно — і перднеш розсердиш, і набздиш не вгодиш.

Він знизав плечима й махнув рукою: що тут скажеш, коли і перднеш — розсердиш, і набздиш — не вгодиш, а винним усе одно зроблять тебе.

В сети немало сообщений, авторы которых указывают, что подобное выражение употребляли еще их бабушки. Цифровой архив украинского фольклора свидетельствует, что так, в частности, говорили на Харьковщине. Там также использовалось еще одно подобное выражение: "Насцяв – не вгодиш, і перднеш — розсердиш, хоть повен рот насри – все не те".

Украинская обсценная лексика в значительной степени выстраивается вокруг анальной образности (сраки и всего, что с ней связано). Сам процесс стула в народном сознании издавна воспринимался как нечто нечистое и унизительное. Но часто это употреблялось и в ироническом контексте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой похожей брани — "срав пес, перділи гуси ". Она приобрела новую популярность в 2024 году.