Наснилися колишні стосунки? Дізнайтеся, як трактувати видіння про людей, з якими ви розійшлися

Нерідко після розставанні з людиною він може приходити у снах

Сни про колишні стосунки, точніше про людей із цих відносин — дуже поширені нічні бачення. Кожній людині хоча б раз у житті могли наснитися їхні колишні дівчата чи хлопці. Такі сновидіння можуть відображати реальний стан людини: від переживань через розбите серце до радості, що ці стосунки закінчилися.

"Телеграф" розповідає, як тлумачити сни про колишніх партнерів, що вони можуть означати і чи варто боятися таких видінь.

До чого сняться колишні?

Різні популярні сонники по-різному тлумачать сновидіння про колишніх партнерів та коханців. Проте існують ключові сценарії, які століттями трактувалися однаково:

Сварка чи бійка з колишнім — обіцяє приємні зміни в особистому житті або остаточне внутрішнє звільнення від цієї прихильності.

Секс із колишнім — такий сон може вказувати на те, що старі проблеми незабаром нагадають про себе, або ви зіткнетеся з наслідками своїх минулих рішень.

Весілля колишнього партнера – це можна сприймати як символ прощання. Це знак того, що ви готові відпустити людину і рухатися далі.

Смерть колишнього коханого — говорить про початок нового етапу у вашому житті; ви "поховали" минуле уві сні і готові до змін.

Якщо колишній просить вибачення уві сні — в реальності ви можете отримати несподівану звістку або зіткнутися з людиною, яку давно не бачили.

