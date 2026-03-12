Рус

Секрети виноградарів: два етапи весняного підживлення, що гарантують повні відра ягід

Ірина Семчишина
Чим підживити виноград ранньою весною
Березень — пора обрізки та добрив

Непроста зима 2025-2026 рр. не пройшла повз українські виноградники. Хто забув чи не зміг укрити виноград, вже скаржаться, що багато лоз постраждали від морозів. З настанням весни доцільно допомогти кущам сонячної ягоди підготуватися до сезону.

З приходом тепла досвідчені виноградарі обдивляються свої володіння, щоб з’ясувати загальний стан насаджень, як вони пережили зиму. Якщо виноградник не був обрізаний восени, це робиться зараз: видаляються слабкі пагони, що залишилися, обрізаються відповідно до сорту на 5-15 вічок.

Обрізка винограду навесні
У процесі обрізки видно, наскільки жива залишилася лоза (якщо зелений зріз, значить все в порядку)

Як тільки температура повітря підніматиметься до 10-15 градусів, бруньки почнуть поступово набухати, виноградник слід удобрити будь-якою селітрою або сечовиною з розрахунку 30-40 г на кущ. Добриво розсипається навколо головки куща і злегка зашпаровується в грунт. З весняними дощами це азотне добриво проникне до коріння та забезпечить пишну зелену масу.

Тижні через 2 після цього слід підгодувати виноградник вдруге. На цей раз слід взяти 20-30 г сульфату калію і по 40 г суперфосфату на один виноградний кущ. Це допоможе сонячній ягоді відновити свої сили та дати гарний урожай.

