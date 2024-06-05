"Піс*ка", "готуватися до землі", "2222 рік" - рейтинг ляпів Кличка (відео)

В річницю мерської каденції очільника столиці "Телеграф" підібрав топ-10 казусних ситуацій з мером і його знамениті обмовки, що стали мемами

Віталій Кличко 5 червня 2014 року вперше склав присягу міського голови Києва та на десять років очолив владу в столиці України. Підсумовуючи досягнення і провали мера столиці, "Телеграф" зібрав в умовний рейтинг найсмішніші та інколи скандальні обмовки й казусні ситуації, у які потрапляв політик.

Як відомо, деякі з цих смішних ляпів згодом стали мемами, хітами у соцмережах та приводом для кепкувань над міським головою. Добірка слідує у хронологічному порядку.

Топ-10 мовних ляпів і казусів Кличка:

1. Серед останніх казусів мера — його тривала розгубленість у прямому етері. Так, у грудні 2023-го, коментуючи аварію на синій гілці метро, міський голова зробив тривалу паузу, намагаючись підібрати потрібні слова, однак марно.

"Підсумовуючи, можу сказати, що зараз з міркувань безпеки…", — почав свою фразу мер і далі замовк на десять секунд.

2. У грудні 2021 року мер, вітаючи українців і містян з новим роком, обмовився та сказав таке: "З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220…2222 рік…".

3. Також у грудні того ж року на одному з телеефірів Кличко видав ще один перл: "Викликів дуже багато. Є люди, які бачать позитив, я жартую щодо цього, як мухи і бжели (малось на увазі бджоли, — Авт.). Бжели шукають квіти, а мухи зовсім інше".

4. У червні 2020-го Кличко допустив обмовку і не впорався зі словом "сенсаційні" під час брифінгу, який був присвячений ситуації з коронавірусом у столиці. "У мене вже питали після деяких сенсаційних публікацій у ЗМІ, чи порушую я карантинні обмеження", — заявив очільник міста тоді.

При цьому замість слова "після" у нього вийшло "п*ська", а слово "сенсаційні" Кличко вимовив не відразу.

5. У січні-2019 на економічному форумі в Давосі з Кличком стався ще один словесний конфуз під час обговорення діджіталізації Києва. Тоді мер української столиці не відразу зміг вимовити слово "digitalization".

На запису з виступу видно, як мер Києва намагається вимовити "діджіталізація", проте у нього не дуже добре це виходить.

6. Восени 2015-го Кличку не вдалося здивувати своїх виборців спортивними вправами на турніку. Одна з присутніх жіночок спочатку зажадала від Кличка виконання "сонечка" (спеціальної вправи на перекладині. — Авт.), а коли він не зміг виконати вихід на перекладині, дотепниця вголос порівняла його з сосискою.

Кличко та всі присутні розсміялися у відповідь на репліку жінки. Після чого спеціально для неї мер виконав підйом з переворотом.

7. У серпні 2014 р. вже у статусі міського голови Кличко скаржився, що Кабінет міністрів України вже місяць не підписував документи про призначення його радників на посаду заступників: "У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в Кабміні".

8. Влітку того ж року міський голова переплутав слова і замість "зими" сказав "землі", коментуючи ситуацію в Києві з підготовкою до опалювального сезону: "Кожного з киян я прошу з розумінням ставитися до цієї проблеми, і просив би також усіх киян точно також з особливою складовою звернутися до проблеми теплозбереження та підготовки до землі".

9. У листопаді 2013-го на той момент лідер партії УДАР в етері ток-шоу у Савіка Шустера висловився дещо філософськи, після чого його цитата підірвала мережу: "А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Правильніше, дивитися можуть не тільки лише всі, мало хто може це робити".

10. В грудні 2011-го в інтерв'ю російському журналісту Володимиру Познеру, коментуючи своє відношення до ветеранів УПА та співпрацю деяких українців з фашистськими окупантами, Кличко видав таке: "Якщо людина одягнула форму СС, тобто чітко… пофарбувала себе у ті кольори, в які вона пофарбувала себе…".

Зазначимо, сам міський голова, коментуючи журналістам свої постійні ляпи (в середньому ці перли народжуються у нього десь раз на рік), що від деяких своїх крилатих фраз він навіть у захваті. Зокрема, це стосується фрази-мема про завтрашній день. Вона навіть увійшла до "цитатника Кличка" — його авторської самоіронічної книги, виданої 2020-го.

А після обмовки про 2222 рік мер випускав новорічний вітальний календар.

Також політик зізнавався медійникам, що постійно ображався на "жарти" про нього, які звучали у "95 кварталі", тому що в них "є гумор, але є і приниження".

Джерела "Телеграфу" в КМДА тим часом розказують, що певна політична "нелюбов" президента України Володимира Зеленського до Кличка у деякій мірі продиктована своєрідними особистісними моментами.

Як виявилося, ще в 2000-х (коли Кличко після завершення спортивної кар'єри почав робити перші політичні кроки) під час закритих зіркових вечірок та днів народжень мажорів, куди запрошували виступати "кварталівців", нібито політик-боксер жартівливо тролив Зеленського. І часом навіть із гострими випадами.

А той ніби міг образитися на УДАРівця. Тож згодом "95 квартал" зробив Кличка чи не постійним об'єктом своїх політичних жартів. До речі, свого часу актори "Кварталу" у своїх гумористичних номерах часто "обкатували" також і "космічного" мера Києва — Леоніда Черновецького.

Як повідомлялось, у березні цього року після скандалу довкола колишнього очільника столичного метрополітену Віктора Брагінського у парламенті створили Тимчасову спеціальну комісію по вивченню транспортних проблем міста (зокрема аварії на синій гілці метро).

Також нардепи почали досліджувати й деякі інші гострі питання життєдіяльності Києва: відповідальність міської влади, укриття, загрози для пасажирів столичної підземки через недобуд на Поштовій площі тощо.