Присвятив все життя енергетиці: що відомо про трагічно загиблого ексглаву "Укренерго"

На 47 році життя трагічно загинув член Правління "Укренерго" та колишній керівник компанії Олексій Брехт. Смерть спіткала його під час виконання службового обов’язку.

Він особисто керував роботами на одному з енергооб’єктів, нещодавно пошкоджених внаслідок ворожої атаки.

Олексій Брехт понад 24 роки працював в "Укренерго"

У 2024-2025 роках виконував обов’язки голови Правління компанії

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго". Зазначається, що Брехт другий день поспіль особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів.

Олексію Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в "Укренерго". У пресслужбі додали, що у кар’єрі чоловіка було багато різного досвіду та посад – від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником Диспетчерської служби. В останні роки Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист та розвиток мережі системи передачі даних. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови Правління компанії

"Нам бракуватиме Олексія Брехта особливо. Його досвід, енергія, готовність підказати і допомогти – завжди підтримували нас у найважчі часи. Його уміння знаходити нестандартні рішення під час вирішення найскладніших завдань – завжди надихало. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким. Пам’ятатимемо завжди. Колектив НЕК "Укренерго", — йдеться у повідомленні.

Олексій Брехт. Фото: "Укренерго"

Олексій Брехт — біографія

Народився 30 березня 1978 року.

Здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" у КПІ ім. Сікорського.

З 1999 року працював на Київській ГАЕС, з 2001-го – в "Укренерго".

Очолював розділений підрозділ "Укренерго" – науково-проектний центр розвитку об’єднаної енергосистеми України, відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики; керував службою перспективного розвитку Центральної енергосистеми "Укренерго".

Також мав досвід роботи диспетчером та керівником диспетчерської служби.

З червня 2022 року – член правління компанії, з 5 вересня 2024 року – в.о. голови правління "Укренерго"

Олексій Брехт. Фото: "Укренерго"

