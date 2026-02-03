Більше не забудете про прийом ліків: українка поділилася простим лайфхаком із таблетками

Цей спосіб одночасно простий та геніальний

У наш час багато людей регулярно приймають таблетки — від ліків за призначенням лікаря до вітамінів та біодобавок. При щільному графіку та великій кількості препаратів легко заплутатися і забути, чи була випита чергова доза.

Саме цю проблему простим способом вирішила українка, яка поділилася своїм лайфхаком у соцмережах. Для наочності вона опублікувала фото свого методу.

На кадрі видно, що дівчина вирішила завдання найочевиднішим способом — просто на блістері з ліками вона підписала дні тижня над кожною таблеткою.

Достатньо взяти ручку або маркер і коротко позначити дні: "пн", "вт", "ср", "чт", "пт", "сб", "вс". Так одразу видно, чи була таблетка випита сьогодні, і не доводиться згадувати.

У коментарях наголосили, що деякі виробники препаратів самі друкують такі позначення на блістерах.

А комусь зручніше писати не дні тижня, а дати.

Інша інтернет-користувачка поділилася, що "програла цю битву" та купила спеціальну таблетницю.

Один із коментаторів розповів, що ставить будильник із назвою ліків, які потрібно випити.

Кожен може вибрати собі найбільш відповідний спосіб і відтепер не пропускати приймання вітамінів чи ліків.

