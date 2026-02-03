Більше не забудете про прийом ліків: українка поділилася простим лайфхаком із таблетками
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей спосіб одночасно простий та геніальний
У наш час багато людей регулярно приймають таблетки — від ліків за призначенням лікаря до вітамінів та біодобавок. При щільному графіку та великій кількості препаратів легко заплутатися і забути, чи була випита чергова доза.
Саме цю проблему простим способом вирішила українка, яка поділилася своїм лайфхаком у соцмережах. Для наочності вона опублікувала фото свого методу.
На кадрі видно, що дівчина вирішила завдання найочевиднішим способом — просто на блістері з ліками вона підписала дні тижня над кожною таблеткою.
Достатньо взяти ручку або маркер і коротко позначити дні: "пн", "вт", "ср", "чт", "пт", "сб", "вс". Так одразу видно, чи була таблетка випита сьогодні, і не доводиться згадувати.
У коментарях наголосили, що деякі виробники препаратів самі друкують такі позначення на блістерах.
А комусь зручніше писати не дні тижня, а дати.
Інша інтернет-користувачка поділилася, що "програла цю битву" та купила спеціальну таблетницю.
Один із коментаторів розповів, що ставить будильник із назвою ліків, які потрібно випити.
Кожен може вибрати собі найбільш відповідний спосіб і відтепер не пропускати приймання вітамінів чи ліків.
Раніше британка показала, як за 5 хвилин зробити супергрілку та не замерзнути вдома. Особливо це актуально для українців, які мають катастрофічну ситуацію з опаленням.