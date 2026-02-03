Більше не будуть "сифонити". Українка показала лайфхак, як власноруч відрегулювати пластикові вікна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Через вікна може втрачатися чимало тепла
Україну знов накрили сильні морози, крім того, Росія завдає ударів через які багато жителів країни лишилися без опалення. Українці діляться способами зберегти максимум тепла в оселях.
Користувачка threads Margo Kienko розповіла, як зменшити тепловтрати через пластикові вікна. Через рами проникає мороз й інколи на склі зсередини навіть утворюється лід.
Кілька нескладних кроків можуть розв'язати проблему. Як розповіла авторка публікації, їй вдалося зробити так, щоб холод не проходив у приміщення через вікна, лід більше не намерзає.
За словами жінки, вікна треба перевести з літнього у зимовий режим. Однак у коментарях їй пояснили, що немає "літнього" режиму, є лише не відрегульоване прилягання. Після регулювання вікно тримає тепло значно краще.
В рамі є 2-3 "розетки", як назвала їх авторка — вони називаються "цапфа". Туди треба вставити ключ та крутити в бік до ущільнювача. В результаті цапфа має спуститися вниз.
До самого кінця крутити не треба, розетка може і не опуститись повністю. Все залежить від вікна. Підкрутили трохи, закрийте вікно і перевірте наскільки щільніше стало зачинятись. Якщо треба ще, то закрутіть трохи ще. Коротше працюйте "по чуєчці" плавними рухами аби не зламати вікно, — радить жінка
У коментарях додали, що на цапфі є мітка, нею треба повернути до ущільнювача. Для додаткового захисту від холоду авторка заклеїла вікна прозорою стрічкою.
Як розповідав "Телеграф", раніше українці поділилися нюансами якісного утеплення. Утеплити квартиру можна швидко та ефективно.