Економія майже в 10 разів. Чи варто купувати сукню до 8 березня та які ціни на оренду вбрання

Це допомагає не витрачати великих грошей і щоразу виглядати по-новому

Існують речі, які немає сенсу купувати, адже вони потрібні лише на короткий час або взагалі на один раз. У світі набирає обертів тренд на "економіку спільного вжитку", коли речі не купують у власність, а беруть в оренду. Зокрема, йдеться про одяг для виняткових подій.

"Телеграф" розповідає про оренду вечірніх суконь. Коштують вони дорого, а купуються, зазвичай, на один раз. Наприклад зараз наближаються корпоративи з нагоди 8 березня — кожна жінка хоче виглядати "на всі сто" і на це зовсім необов'язково витрачати захмарні гроші.

Святкові сукні у повсякденному житті не використовуються, а на свята мало хто хоче вдягати одне й те саме. Тому, сукня, на яку витратили чималенькі кошти, зазвичай збирає пил у шафі після одного, максимум двох використань.

Часто жінки після події виставляють сукню на продаж. Але є простіший та значно дешевший варіант — взяти одяг в оренду.

Не варто переживати за стан сукні, яка доступна для прокату. Сукні (як вечірні так і весільні) готують перед кожною новою здачею в оренду. Йдеться про професійну хімчистку, прасування (чи відпарювання) та необхідний ремонт. Сукні зберігаються в чохлах, а перед видачею перевіряються на дефекти, що забезпечує ідеальний вигляд тимчасової "власниці".

Скільки коштує взяти в оренду вечірню сукню

На одному з сайтів продажу та оренди одягу в оренду можна взяти багато варіантів вечірніх суконь. Ціни на оренду — від 1300 гривень на три дні та дві ночі залежно від обраної моделі. Для прикладу, сукню, яка коштує 12 000 гривень в оренду можна взяти за 3 500. Оренда сукні за 7 200 обійдеться у 1 300 гривень.

Оренда весільних суконь, ціни

Скільки коштує взяти в оренду вечірню сукню

Раніше "Телеграф" розповідав, як одягалася Олена Зеленська до того, як стала першою леді. Вона не завжди була іконою стилю.